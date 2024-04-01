Не тільки для краси: навіщо треба сіяти чорнобривці на кожному городі

Ці квіти не лише прикрашають клумби, вони ще вкрай корисні для майбутнього врожаю городини, і ось чому.

Чорнобривці – одні з найпопулярніших квітів, які ростуть на клумбі кожної української господині. Але вони не лише є окрасою для обійстя, а ще можуть бути вкрай корисні для ґрунту чи боротьби зі шкідниками та різноманітними хворобами городніх культур. Розповідаємо, яка користь чорнобривців і навіщо їх треба мати на своєму городі.

Для чого сіяти чорнобривці: яка користь для ґрунту та овочевих рослин

Чорнобривці захищають ґрунт від виснаження. За рахунок своєї розгалуженої кореневої системи й густого листя, квіти захищають ґрунт від пересихання та ерозії, утримуючи вологу всередині. Також чорнобривці насичують виснажену землю всіма необхідними поживними речовинами і покращують структуру ґрунту.

За рахунок своєї розгалуженої кореневої системи й густого листя, квіти захищають ґрунт від пересихання та ерозії, утримуючи вологу всередині. Також чорнобривці насичують виснажену землю всіма необхідними поживними речовинами і покращують структуру ґрунту. Захищають город від шкідників. Завдяки своєму різкому характерному запаху чорнобривці відлякують від городу гризунів та слимаків, тим самим зберігаючи урожай овочів та ягід.

Завдяки своєму різкому характерному запаху чорнобривці відлякують від городу гризунів та слимаків, тим самим зберігаючи урожай овочів та ягід. Корисні для росту й розвитку овочів. Якщо посіяти чорнобривці поряд з грядками, то овочеві культури ростимуть здоровими та міцними. Так як квіти покращують ґрунт, затримуючи вологу всередині й насичуючи необхідними мікроелементами.

Якщо посіяти чорнобривці поряд з грядками, то овочеві культури ростимуть здоровими та міцними. Так як квіти покращують ґрунт, затримуючи вологу всередині й насичуючи необхідними мікроелементами. Захищають томати від фітофтори. Щоб зберегти помідори від фітофтори, треба восени внести в ґрунт подрібнені стебла чорнобривців і перекопати ділянку. Тоді наступного сезону ви збережете томати від цієї хвороби і зберете потрійний урожай.

Які рослини можна підживлювати добривом із чорнобривців

А ще чорнобривці можна використовувати як органічне добриво для рослин та кущів. Для цього треба зібрати 300 грамів верхньої частини квітів – суцвіття та стебла, подрібнити й залити окропом. Дати настоятися 48 годин і розвести водою у співвідношенні 1:10. Таким підживленням можна поливати городину, кущі та квіти, добриво прискорить їхній ріст та розвиток.

Овочі. Підживлення для чорнобривців підійде для перцю, баклажанів, помідорів, буряку, моркви, картоплі та гарбузів.

Підживлення для чорнобривців підійде для перцю, баклажанів, помідорів, буряку, моркви, картоплі та гарбузів. Квіти. Добривом із чорнобривців підживлюють квіти, які мають бутони – троянди, тюльпани, нарциси та гладіолуси.

Добривом із чорнобривців підживлюють квіти, які мають бутони – троянди, тюльпани, нарциси та гладіолуси. Ягідні кущі. Підкормка підійде для аґрусу, малини та смородини.

Підкормка підійде для аґрусу, малини та смородини. Зелені листкові салати та різноманітна зелень. Добриво можна використовувати для підкормки шпинату, петрушки та кропу.

Добриво можна використовувати для підкормки шпинату, петрушки та кропу. Полуницю та ожину також можна підживити добривом із чорнобривців.

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