Не тільки для краси: навіщо треба сіяти чорнобривці на кожному городі

Ці квіти не лише прикрашають клумби, вони ще вкрай корисні для майбутнього врожаю городини, і ось чому.
Чорнобривці – одні з найпопулярніших квітів, які ростуть на клумбі кожної української господині. Але вони не лише є окрасою для обійстя, а ще можуть бути вкрай корисні для ґрунту чи боротьби зі шкідниками та різноманітними хворобами городніх культур. Розповідаємо, яка користь чорнобривців і навіщо їх треба мати на своєму городі.
Для чого сіяти чорнобривці: яка користь для ґрунту та овочевих рослин
- Чорнобривці захищають ґрунт від виснаження. За рахунок своєї розгалуженої кореневої системи й густого листя, квіти захищають ґрунт від пересихання та ерозії, утримуючи вологу всередині. Також чорнобривці насичують виснажену землю всіма необхідними поживними речовинами і покращують структуру ґрунту.
- Захищають город від шкідників. Завдяки своєму різкому характерному запаху чорнобривці відлякують від городу гризунів та слимаків, тим самим зберігаючи урожай овочів та ягід.
- Корисні для росту й розвитку овочів. Якщо посіяти чорнобривці поряд з грядками, то овочеві культури ростимуть здоровими та міцними. Так як квіти покращують ґрунт, затримуючи вологу всередині й насичуючи необхідними мікроелементами.
- Захищають томати від фітофтори. Щоб зберегти помідори від фітофтори, треба восени внести в ґрунт подрібнені стебла чорнобривців і перекопати ділянку. Тоді наступного сезону ви збережете томати від цієї хвороби і зберете потрійний урожай.
Які рослини можна підживлювати добривом із чорнобривців
А ще чорнобривці можна використовувати як органічне добриво для рослин та кущів. Для цього треба зібрати 300 грамів верхньої частини квітів – суцвіття та стебла, подрібнити й залити окропом. Дати настоятися 48 годин і розвести водою у співвідношенні 1:10. Таким підживленням можна поливати городину, кущі та квіти, добриво прискорить їхній ріст та розвиток.
- Овочі. Підживлення для чорнобривців підійде для перцю, баклажанів, помідорів, буряку, моркви, картоплі та гарбузів.
- Квіти. Добривом із чорнобривців підживлюють квіти, які мають бутони – троянди, тюльпани, нарциси та гладіолуси.
- Ягідні кущі. Підкормка підійде для аґрусу, малини та смородини.
- Зелені листкові салати та різноманітна зелень. Добриво можна використовувати для підкормки шпинату, петрушки та кропу.
- Полуницю та ожину також можна підживити добривом із чорнобривців.
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