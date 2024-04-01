Наступ окупантів: в Естонії оцінили загрозу

Наразі важко оцінити, чи навесні буде відбуватися наступ армії Російської Федерації в Україні.

Про це заявив заступник начальника штабу естонської дивізії з питань оперативної роботи полковник Янно Мярк, повідомляє ERR.

За його словами, Росія протягом півтора року мобілізує в середньому 30 тисяч осіб на місяць.

"Ці сили, звісно, не перебувають на тому ж рівні підготовки та оснащення, як на початку війни. Якщо подивитися на живу силу, то, судячи з усього, російські війська здатні підтримувати нинішні темпи наступу, і, можливо, можуть почати наступ на новому напрямку. Але оцінити ймовірність цього досить складно", - заявив Мярк.

Разом з тим військовий наголосив, що через затримку чи ненадання військової допомоги Україні з боку Заходу в українських військах склалася критична ситуація з ППО та артилерійськими снарядами.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) наголошують, що армія РФ може розпочати масштабний наступ на заході Донецької області. Командування окупантів сподівається використати стійке, але незначне просування своїх військ у цьому секторі.

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