Наступление оккупантов: в Эстонии оценили угрозу

Сейчас трудно оценить, будет ли весной происходить наступление армии Российской Федерации в Украине.

Об этом заявил заместитель начальника штаба эстонской дивизии по оперативной работе полковник Янно Мярк, сообщает ERR.

По его словам, Россия в течение полутора лет мобилизует в среднем 30 тысяч человек в месяц.

"Эти силы, конечно, не находятся на том же уровне подготовки и оснащения, как в начале войны. Если посмотреть на живую силу, то, судя по всему, российские войска способны поддерживать нынешние темпы наступления, и, возможно, могут начать наступление на новом направлении. Но оценить вероятность этого достаточно сложно", — заявил Мярк.

Вместе с тем, военный подчеркнул, что из-за задержки или неоказания военной помощи Украине со стороны Запада в украинских войсках сложилась критическая ситуация с ПВО и артиллерийскими снарядами.

Напомним, в отчете Института изучения войны (ISW) отмечают, что армия РФ может начать масштабное наступление на западе Донецкой области. Командование оккупантов надеется использовать устойчивое, но незначительное продвижение своих войск в этом секторе.

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