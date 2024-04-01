Росія переплачує 60% через санкції проти військової промисловості – розвідка Британії

Санкції продовжать порушувати як попит, так і пропозицію російського експорту озброєнь, а також суттєво ускладнювати механізми платежів до Росії, йдеться у звіті британської розвідки.

Санкції продовжуватимуть підривати ключові ресурси для російської оборонної промисловості. Ізоляція Росії обмежує кількість країн, з якими вона може безпосередньо торгувати, що збільшує час та вартість придбання товарів, які вона колись могла купувати вільно.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 1 квітня.

Дослідження Інституту економік, що розвиваються, Банку Фінляндії показує, що треті країни стягують надбавку до ціни понад 60% за експорт деяких підсанкційних товарів на територію Росії.

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За даними британської розвідки, хоча Росія збільшила виробництво ключових боєприпасів, які найчастіше використовуються в Україні, таких як артилерійські снаряди, санкції, швидше за все, вплинуть на більш досконалі та складні системи озброєнь Росії. Ці системи у виробництві та розробці майже напевно все більше покладаються на іноземні компоненти та технології.

"Санкції продовжать порушувати як попит, так і пропозицію російського експорту озброєнь, а також суттєво ускладнювати механізми платежів до Росії. Це майже напевно сприяло значному скороченню російського експорту зброї і збільшенню затримок поставок, у тому числі деяким з найважливіших клієнтів зброї, що залишилися", – йдеться у зведенні.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу, частка Росії у світовій торгівлі зброєю впала до 11% у період від 2019 до 2023 року порівняно з 21% у період від 2014 до 2018 року.

Раніше повідомлялось, що російські оборонні заводи не можуть виробляти заплановану кількість безпілотників через санкції Європейського союзу.

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