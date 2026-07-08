США завдали нових ударів по Ірану: у Вашингтоні заявили, що атаки можуть тривати

США та Іран

Реклама

США продовжують військову операцію проти Ірану.

За даними CNN, американська сторона не виключає подальших ударів по іранських об'єктах.

Як повідомляють Axios та іранські ЗМІ, авіація США атакувала цілі поблизу міста Бандар-Аббас на півдні Ірану. За словами високопосадовця США, під удари потрапили системи протиповітряної оборони, берегові радари та комплекси спостереження, зенітні ракетні установки, пускові платформи протикорабельних ракет і безпілотників, а також об'єкти портової інфраструктури.

Реклама

Співрозмовник CNN наголосив, що операція не була «пропорційною відповіддю», а мала на меті покарати Іран. Він також попередив, що подібні удари можуть продовжитися.

Іранське державне телебачення повідомило, що одна з атак припала на район телекомунікаційних веж у провінції Хормозган. За інформацією державних ЗМІ Ірану, вибухи також пролунали на схід і захід від Бандар-Аббаса, а також у порту Сирик, де, за їхніми даними, були пошкоджені торговельні та рибальські причали.

Водночас Центральне командування США (CENTCOM) заявило про серію «потужних ударів» по іранських цілях. У командуванні зазначили, що стурбовані триваючими атаками Ірану та порушенням меморандуму, який визначав рамки американо-іранських переговорів. За твердженням США, операція стала відповіддю на атаки Ірану проти комерційних суден у районі Ормузької протоки.

Напередодні Міністерство фінансів США також скасувало санкційний виняток, який дозволяв Ірану експортувати нафту в межах згаданого меморандуму. У Вашингтоні заявили, що пом'якшення санкцій діяло лише за умови виконання Тегераном певних зобов'язань, однак Іран їх не дотримався. Після цього світові ціни на нафту почали зростати.

Реклама

Удари відбулися на тлі багатоденних похоронних церемоній колишнього верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, про загибель якого раніше повідомлялося. Жалобні заходи розпочалися в Ірані, після чого труну доправили до іракського міста Ен-Наджаф. Очікується, що процесія також пройде через Кербелу, а завершиться похованням у Мешхеді.

Раніше повідомлялося, що Іран завдав ударів ракетами та безпілотниками по військових об’єктах США у Кувейті та Бахрейні, заявивши, що це стало відповіддю на попередні американські атаки.

Ми раніше інформували, що Сполучені Штати відкрито пригрозили повністю знищити Іран у разі подальших збройних провокацій.

Новини партнерів