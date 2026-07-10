Вікторія та Девід Бекхеми ніжно привітали доньку з 15-річчям і показали, як вона змінювалась з роками

Вікторія та Девід Бекхеми з донькою / © instagram.com/victoriabeckham

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У родині британської співачки та дизайнерки Вікторії Бекхем та її чоловіка, футболіста Девіда, важливе свято.

Так, 10 липня день народження у доньки подружжя. Гарпер Бекхем виповнюється вже 15 років. Звичайно, зіркові батьки привітали донечку з днем народження. Вони присвятили їй дописи в Instagram, де, до речі, опублікували чимало різноманітних світлин Гарпер, тож, можна помітити, як вона з роками змінювалась.

Донька Девіда та Вікторії Бекхемів / © instagram.com/davidbeckham

Девід Бекхем звернувся до донечки та зазначив, що вона просто ідеальна. За словами футболіста, Гарпер схожа на нього за характером, і вони з Вікторією неабияк її люблять та вдячні їй, що та з’явилась в їхньому житті.

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Девід Бекхем із донькою / © instagram.com/davidbeckham

«Моїй красуні виповнюється 15 років. Ти — ідеальна донечка: добра, ніжна і прекрасна людина з найкращим характером — зовсім як у татуся. Ми так сильно тебе любимо й безмежно щасливі, що ти є в нашому житті. Нехай цей день стане для тебе найкращим!» — звернувся до доньки футболіст.

Вікторія та Девід Бекхеми із донькою / © instagram.com/davidbeckham

Тим часом Вікторія наголосила, що просто обожнює донечку та пишається бути її мамою. Дизайнерка зізнається, що їй приємно спостерігати за тим, як Гарпер змінюється, дорослішає та стає чудовою юною леді. Бекхем не приховує, що вважає доньку своєю найкращою подругою і що любить її безмежно.

Донька Девіда та Вікторії Бекхемів / © instagram.com/victoriabeckham

«Я навіть не можу передати словами, як сильно люблю й обожнюю тебе та як неймовірно пишаюся тим, що я твоя мама. Найбільшим щастям для мене було бачити, як ти виростаєш і перетворюєшся на чудову юну дівчину. Ти добра, ніжна, весела й прекрасна душею та зовні. Ти — моя найкраща подруга, і щодня надихаєш мене! Я люблю тебе більше, ніж будь-коли зможу висловити словами, і безмежно вдячна за те, що маю щастя бути твоєю мамою. З днем народження!» — адресувала доньці дизайнерка.

Донька Девіда та Вікторії Бекхемів / © instagram.com/victoriabeckham

Нагадаємо, нещодавно голлівудська акторка Ніколь Кідман святкувала день народження доньки. Артистка ніжно вітала Сандей Роуз із 18-річчям та показувала, який вона вигляд мала у дитинстві.

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