Зрадницю Жанну Бадоєву викрили на брехні про українське громадянство: у ЗМІ спливли судові документи

Жанна Бадоєва / © instagram.com/zhanna_badoeva

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Телеведуча Жанна Бадоєва, яка після початку повномасштабної війни продовжила працювати на російському телебаченні та перебуває під українськими санкціями, опинилася в центрі нового скандалу.

Як з'ясували журналісти oboz.ua, її публічні заяви багаторічної давнини про відмову від українського громадянства можуть не відповідати дійсності. Так, ще 2019 року Бадоєва заявляла, що після одруження з бізнесменом Василем Мельничиним отримала італійське громадянство та відмовилася від українського. Водночас судові матеріали, оприлюднені у ЗМІ, свідчать, що у жовтні 2024 року на її ім'я було оформлено новий закордонний паспорт громадянки України.

Після виготовлення документа телеведуча 2025 року звернулася до суду, вимагаючи зобов'язати державне підприємство з виготовлення документів доставити паспорт до його представництва в Італії та видати його там особисто. Втім, суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову.

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Судова справа / © oboz.ua

Після цього Бадоєва подала апеляційну скаргу, однак і Шостий апеляційний адміністративний суд не став на її бік. Згодом телеведуча звернулася вже до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Провадження у справі відкрито, однак остаточного рішення наразі немає.

Журналісти також звернули увагу, що в офіційному санкційному списку РНБО, введеному в дію указом президента України Володимиром Зеленським, Жанна Бадоєва зазначена саме як громадянка України. Тож це також суперечить її колишнім заявам про нібито втрату українського громадянства.

Жанна Бадоєва / © instagram.com/zhanna_badoeva

Наразі офіційно невідомо, чому телеведуча не приїжджає до України, аби отримати готовий документ особисто. Водночас у ЗМІ припускають, що цьому можуть перешкоджати запроваджені проти неї українські санкції.

Нагадаємо, у січні 2023 року президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про персональні санкції щодо Жанни Бадоєвої строком на 10 років. Річ у тому, що після початку повномасштабного вторгнення РФ телеведуча не засудила російську агресію та продовжила працювати на пропагандистських каналах РФ, де виходило її тревел-шоу. Саме через це вона потрапила до санкційного списку України.

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