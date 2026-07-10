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Зрадницю Жанну Бадоєву викрили на брехні про українське громадянство: у ЗМІ спливли судові документи
Ведуча майже два роки через суди добивається закордонного паспорта України, проживаючи в Італії.
Телеведуча Жанна Бадоєва, яка після початку повномасштабної війни продовжила працювати на російському телебаченні та перебуває під українськими санкціями, опинилася в центрі нового скандалу.
Як з'ясували журналісти oboz.ua, її публічні заяви багаторічної давнини про відмову від українського громадянства можуть не відповідати дійсності. Так, ще 2019 року Бадоєва заявляла, що після одруження з бізнесменом Василем Мельничиним отримала італійське громадянство та відмовилася від українського. Водночас судові матеріали, оприлюднені у ЗМІ, свідчать, що у жовтні 2024 року на її ім'я було оформлено новий закордонний паспорт громадянки України.
Після виготовлення документа телеведуча 2025 року звернулася до суду, вимагаючи зобов'язати державне підприємство з виготовлення документів доставити паспорт до його представництва в Італії та видати його там особисто. Втім, суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову.
Після цього Бадоєва подала апеляційну скаргу, однак і Шостий апеляційний адміністративний суд не став на її бік. Згодом телеведуча звернулася вже до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Провадження у справі відкрито, однак остаточного рішення наразі немає.
Журналісти також звернули увагу, що в офіційному санкційному списку РНБО, введеному в дію указом президента України Володимиром Зеленським, Жанна Бадоєва зазначена саме як громадянка України. Тож це також суперечить її колишнім заявам про нібито втрату українського громадянства.
Наразі офіційно невідомо, чому телеведуча не приїжджає до України, аби отримати готовий документ особисто. Водночас у ЗМІ припускають, що цьому можуть перешкоджати запроваджені проти неї українські санкції.
Нагадаємо, у січні 2023 року президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про персональні санкції щодо Жанни Бадоєвої строком на 10 років. Річ у тому, що після початку повномасштабного вторгнення РФ телеведуча не засудила російську агресію та продовжила працювати на пропагандистських каналах РФ, де виходило її тревел-шоу. Саме через це вона потрапила до санкційного списку України.
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