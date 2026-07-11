Чи дійсно заходу України загрожують балістичні удари, як Києву: Жданов шокував відповіддю

Олег Жданов / © ТСН

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Попри побоювання українців військовий експерт Олег Жданов не вважає, що Росія зараз здатна регулярно завдавати масованих балістичних ударів по західних регіонах України.

За його словами в коментарі ТСН.ua, ракети «Іскандер» не мають достатньої дальності польоту.

«Київська область — це фактично найбільша дальність, до якої дістають „Іскандери“. По західних регіонах вони можуть діставати лише „Кинджалами“ та ракетами Х-22. Але гарантовано на великі відстані летять лише „Кинджали“, — пояснив він.

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Водночас, за словами експерта, щодо крилатих ракет ситуація залишається значно кращою.

«По крилатих ракетах у нас ситуація набагато краща. Відсоток збиття — понад 90%. Тому говорити, що західним областям сьогодні загрожує якась особлива небезпека, не варто. Гіпотетично загроза існує — це крилаті ракети та дрони, але з ними можна боротися», — зазначає Олег Жданов.

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