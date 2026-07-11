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Чи дійсно заходу України загрожують балістичні удари, як Києву: Жданов шокував відповіддю
Військовий експерт відповів, на що здатна Росія.
Попри побоювання українців військовий експерт Олег Жданов не вважає, що Росія зараз здатна регулярно завдавати масованих балістичних ударів по західних регіонах України.
За його словами в коментарі ТСН.ua, ракети «Іскандер» не мають достатньої дальності польоту.
«Київська область — це фактично найбільша дальність, до якої дістають „Іскандери“. По західних регіонах вони можуть діставати лише „Кинджалами“ та ракетами Х-22. Але гарантовано на великі відстані летять лише „Кинджали“, — пояснив він.
Водночас, за словами експерта, щодо крилатих ракет ситуація залишається значно кращою.
«По крилатих ракетах у нас ситуація набагато краща. Відсоток збиття — понад 90%. Тому говорити, що західним областям сьогодні загрожує якась особлива небезпека, не варто. Гіпотетично загроза існує — це крилаті ракети та дрони, але з ними можна боротися», — зазначає Олег Жданов.