Найвідоміший хижак в історії більшу частину життя був зовсім не тим гігантом, якого ми уявляємо

Тиранозавр ріс до гігантських розмірів 40 років / © Associated Press

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Міжнародна команда палеонтологів опублікувала нове дослідження, яке повністю змінює уявлення про життєвий цикл тиранозавра (T. rex). Вчені довели, що цей динозавр досягав своїх гігантських розмірів не в 20 років, як вважалося раніше, а ріс значно повільніше — протягом 35–40 років. Більшу частину свого життя цей хижак був стрункою і швидкою твариною, а не масивним монстром.

Про це пише Space Daily.

Читання віку за викопними кістками

Дослідники застосували метод остеогістології, який дозволяє вивчати мікроструктуру кісткової тканини. Вони зробили тонкі зрізи стегнових і великогомілкових кісток 17 різних тиранозаврів. Під поляризованим світлом мікроскопа вчені змогли побачити кільця росту, які фіксують зміни в кістках і нагадують кільця на зрізі дерева.

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Попередні моделі спиралися на меншу кількість зразків і припускали, що тиранозавр мав стрімкий підлітковий стрибок у рості. Вважалося, що тварина набирала величезну масу за короткий час і досягала зрілості вже у 20 років. Проте нове статистичне моделювання, яке врахувало абсолютно всі видимі лінії росту, показало зовсім іншу траєкторію.

Згідно з новими даними, процес росту був значно повільнішим і розтягнутим у часі. Максимального розміру хижак досягав приблизно у 35–40 років. Водночас математична модель припускає, що верхня межа росту в окремих особин могла тривати навіть до 53 років.

Кілька хижаків в одній тварині

Якщо нові розрахунки правильні, то класичний образ величезного тиранозавра з музеїв є лише фінальною стадією його тривалого життя. Десятиліттями ця тварина існувала в меншому й легшому тілі, що безпосередньо впливало на її спосіб полювання. Молоді особини не були просто мініатюрними копіями дорослих багатотонних гігантів.

Вони мали інші пропорції тіла, були значно швидшими та полювали на іншу здобич. В екології це явище називається онтогенетичним розподілом ніш. Фактично один вид динозавра виконував ролі кількох різних хижаків протягом свого життєвого циклу, створюючи різний тиск на навколишню фауну.

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«Відомий усім T. rex — це кінець історії, а не все життя. Гігант — це те, що залишається після десятиліть накопичення травм, пошуку їжі, постійного руху та виживання, які закарбовані в кістках», — зазначають автори матеріалу.

Таємниця дрібних скам’янілостей

Це дослідження також зачіпає давню палеонтологічну суперечку щодо дрібних скам’янілостей, знайдених у Північній Америці. Деякі вчені вважають їх окремим карликовим видом, який назвали Nanotyrannus. Водночас інші фахівці переконані, що це просто молоді особини тиранозаврів на ранніх етапах свого розвитку.

Автори дослідження обережно називають свої зразки комплексом видів T. rex, визнаючи, що два зразки статистично не вписалися в загальну криву росту. Зміна уявлень про надзвичайно тривалу середню фазу життя динозавра може серйозно вплинути на те, як вчені оцінюватимуть майбутні викопні знахідки.

Скелети підлітків тиранозаврів більше не можна вважати короткою перехідною формою. Це був повноцінний і тривалий етап життя, під час якого хижак мав виживати, конкурувати та рости в надзвичайно жорстокому світі. Лише ті особини, які пройшли цей суворий природний відбір, ставали тими самими королями динозаврів.

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Нагадаємо, археологи виявили останки предка тиранозавра. Його вік оцінюють у 74 мільйони років, що відносить цього гігантського тиранозавра до пізнього кампанського ярусу. Тобто він був значно старшим, ніж більшість інших тиранозаврів, які з’явилися вже наприкінці ери динозаврів.

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