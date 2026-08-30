Когда стиральная машина не сливает воду: что проверить в первую очередь

Стиральная машина / © unsplash.com

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В исправной стиральной машине после завершения цикла вода не должна оставаться. Однако иногда ее приходится сливать вручную — например, из-за засорения, неисправности или перед продолжительным хранением техники.

Об этом рассказали на портале Martha Stewart.

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Среди наиболее распространенных причин – засоренный или перегнутый сливной шланг, заблокированный фильтр насоса или неисправный сливной насос. Также воду рекомендуют полностью удалить, прежде чем надолго оставить машинку без использования.

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Дополнительно такая процедура помогает убрать ворс, остатки моющих средств, мелкий мусор и отложения, которые могут вызвать неприятный запах.

Как слить воду из стиральной машины

Прежде всего, машину нужно отключить от электросети.

После этого следует отыскать сливной шланг и фильтр насоса. Их расположение зависит от модели, поэтому при необходимости следует проверить инструкцию производителя.

Под машину рекомендуется поставить невысокую емкость или положить полотенца, поскольку после открытия фильтра или отсоединения шланга может вытекать остаточная вода.

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Далее следует осторожно открыть сливной шланг или постепенно откручивать фильтр, давая воде стечь. После этого фильтр следует полностью извлечь и очистить от ворса, монет или другого мелкого мусора.

Фильтр можно промыть горячей водой, высушить и поставить обратно. После этого нужно свернуть на место шланг и закрыть сервисную панель.

Как избежать засоров

Эксперты советуют перед стиркой проверять карманы одежды, поскольку монеты, шпильки и другие мелкие предметы могут попасть в насос.

Также важно следить, чтобы сливной шланг не был извращен или прижат к стене, и не использовать слишком много стирального средства. Его избыток может скапливаться внутри машины и способствовать появлению плесени.

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Фильтр советуют очищать примерно раз в четыре-шесть недель, а после стирки оставлять дверцу машинки открытой, чтобы барабан просыхал.

Раз в месяц можно запускать профилактический цикл стирки на высокой температуре в соответствии с рекомендациями производителя.

Когда уже нужен мастер

Если после очистки фильтра и проверки сливного шланга вода все равно остается в барабане, проблема может находиться в неисправном насосе, электрической части или засорении домашней канализации.

В этом случае эксперты советуют не разбирать внутренние компоненты самостоятельно, а обратиться к специалисту.

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