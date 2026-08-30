500-летний затонувший корабль, наполненный золотом. Фото: Canva

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На южном побережье Намибии в пустыне обнаружили 500-летний корабль, заполненный золотом, а также слоновые кости и следы утраченной империи. Этот торговый мир исчез почти пять столетий тому назад.

Об этом сообщает научно-популярный блог Daily Galaxy.

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В апреле 2008 года работники алмазной шахты недалеко от города Оранжемунд в Намибии случайно наткнулись на останки старинного корабля. Это был «Bom Jesus» — португальское торговое судно, которое, вероятно, затонуло в 1533 году, когда направлялось в Индию.

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Корабль пролежал на побережье около 500 лет. Самое интересное, что его нашли не просто где-то у моря, а прямо посреди территории, где добывают алмазы. Это так называемая Sperrgebiet — закрытая зона на побережье Намибии, куда доступ строго ограничен.

Корабль нашли прямо во время работы шахты

Находка стала сенсацией не только из-за возраста корабля. На месте аварии сохранился ценный груз. Археологи обнаружили около 22 тонн меди, оружие, навигационные приборы и слоновую кость. Но больше всего поражают более 2 тысяч золотых монет общим весом около 23 кг.

На части медных слитков был знак в виде трезубца. Он связан с семьей Фуггеров — одной из самых влиятельных банковских династий Европы эпохи Возрождения.

Именно груз в значительной степени помог сохранить остатки корабля. Тяжелые предметы удерживали его части на месте, а песок накрыл обломки и оградил их от разрушения.

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История корабля «Bom Jesus»

Исследователи не нашли документа, прямо подтверждающего название корабля. Поэтому сопоставили сразу несколько вещей: груз, монеты и записи о португальских кораблях, которые в XVI веке ходили в Индию.

Одним из главных улик стали монеты португальского короля Жуана III. Их чеканили именно в период, когда португальцы перевозили в Индийский океан деньги, металлы и другие товары для торговли.

По этим данным исследователи предположили, что найденным кораблем мог быть «Bom Jesus», которым командовал Дом Франсиску де Норонья. На борту находились моряки, солдаты, купцы и другие пассажиры, направлявшиеся в Индию.

Впрочем, на 100% установить личность корабля не удалось. Значительная часть португальских архивов была уничтожена во время мощного землетрясения, цунами и пожаров в Лиссабоне в 1755 году.

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Почему эта находка так важна

Для археологов «Bom Jesus» — настоящая капсула времени. На одном корабле уцелели предметы, обычно никогда не находящие вместе: медь, золото, слоновая кость, оружие и оборудование корабля.

Это позволяет ученым буквально увидеть, как выглядела международная торговля почти 500 лет назад, когда корабли из Европы перевозили товары через Африку в Индию и другие части Азии.

Что произошло с экипажем

Доподлинно неизвестно, что произошло с людьми на борту. Исторические документы не сохранили полного описания последних часов «Bom Jesus». Поэтому археологам приходится восстанавливать события по обломкам корабля, расположению груза и особенностям побережья. Одно из возможных объяснений — корабль попал в сильный шторм у берегов Намибии.

Археолог Дитер Ноли, много лет исследовавший этот труднодоступный район побережья, отмечал, насколько опасно оно было для старинных судов. Как он сказал National Geographic: «Зимний шторм на этом побережье — не шутка».

То есть есть корабль, который почти пол тысячелетия пролежал под песком, тысячи золотых монет, десятки тонн меди — до сих пор нет окончательного ответа, как он погиб и что произошло с людьми, которые были на его борту.

Среди обломков корабля обнаружили немного человеческих останков. Поскольку на месте почти не было ни тел, ни личных вещей членов экипажа, археологи предположили, что часть людей могла пережить аварию.

«Bom Jesus» стал своеобразной капсулой времени

На этом работа археологов не окончилась. После того, как предметы поднимаются из земли или воды, они могут начать быстро разрушаться из-за контакта с воздухом и изменения влажности. Поэтому каждую находку следует правильно сохранить и законсервировать.

Конвенция ЮНЕСКО об охране подводного культурного наследия предусматривает, что археологические находки должны храниться так, чтобы не разрушиться со временем.

Корабль был найден на территории алмазных разработок Namdeb — совместного предприятия правительства Намибии и компании De Beers. После обнаружения обломков работы в районе находки приостановили, чтобы специалисты могли тщательно исследовать, зафиксировать и изъять ценные предметы.

И именно благодаря этому археологи получили уникальную возможность исследовать груз, связывавший сразу несколько частей света.

На одном португальском корабле оказались европейские деньги и металл, африканская слоновая кость и товары, предназначенные для торговли в Индийском океане. То есть «Bom Jesus» фактически показал, как почти 500 лет назад были связаны между собой Европа, Африка и Азия.

Поэтому для археологов ценность корабля заключается не только в золоте. Золото привлекло больше внимания, но именно весь груз помогает понять, как работала мировая торговля в начале XVI века.

«Bom Jesus» стал своеобразной капсулой времени: под песком на столетие осталась часть света, в котором европейские корабли перевозили деньги и металлы, забирали ресурсы из Африки и везли их в торговые центры Индийского океана.

Напомним, после 83 лет технические дайверы обнаружили на дне Ионического моря редкий немецкий катер времен Второй мировой войны.

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