Всего одна ложка в кофе: что добавить в утренний напиток для дополнительной пользы

Что добавить в утренний кофе для дополнительной пользы / © Associated Press

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Добавление небольшого количества лимонного сока в утренний чай или кофе может стать дополнительным источником витамина С. В то же время рассчитывать на такой напиток как на способ получить всю суточную норму этого витамина не стоит.

Об этом сообщило издание Express.

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Лимонный сок можно добавлять в теплый напиток после его приготовления. Он придает чаю или кофе легкий цитрусовый вкус и содержит витамин С.

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Этот витамин необходим организму для ряда важных процессов. В частности, он помогает защищать клетки, поддерживать здоровье кожи, кровеносных сосудов, костей и хрящей, а также участвует в заживлении ран.

Цитрусовые являются хорошим источником витамина С. По данным NHS, взрослым в возрасте от 19 до 64 лет требуется около 40 мг этого витамина в сутки. Однако в небольшом количестве лимонного сока его будет сравнительно мало, поэтому такая добавка не может заменить полноценный рацион.

В чашку с готовым напитком можно добавить примерно чайную ложку лимонного сока. Чаще всего он сочетается с черным или травяным чаем, тогда как вкус кофе с лимоном может понравиться не всем.

Специалисты также отмечают, что лимонный сок не является универсальным средством для укрепления здоровья. Витамин С, прежде всего, рекомендуется получать из сбалансированного рациона, содержащего достаточное количество фруктов и овощей.

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