Уберите это из кошелька сегодня: десять вещей, которые могут стать подарком для мошенников

Что нельзя носить в кошельке / © pexels.com

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Обычный кошелек или женская сумка часто превращаются в хранилище документов, банковских карт, записок, ключей и других вещей, которые могут создать серьезные проблемы в случае потери или кражи.

Эксперты по безопасности советуют регулярно просматривать содержимое кошелька и оставлять только то, что действительно необходимо. Ведь в руках мошенников даже обычная бумажка с записанным кодом или лишняя карточка может помочь получить доступ к вашим деньгам или личным данным.

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Проверьте свой кошелек: возможно эти вещи уже давно стоит оттуда убрать.

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Все банковские карты, которые у вас есть

Многие люди носят с собой все банковские карты «на всякий случай». Но если кошелек потеряется или его украдут, вам придется одновременно блокировать все счета.

Оставьте только те карточки, которыми пользуетесь регулярно. Остальное лучше хранить дома в безопасном месте.

Записанные пароли и PIN-коды

Маленькая записка с паролями в кошельке может показаться удобной, но на самом деле это большой риск.

Не записывайте PIN-коды банковских карт, пароли от почты или социальных сетей в блокноте, который носите с собой. Если кошелек попадет в чужие руки, эта информация может открыть доступ к вашим аккаунтам.

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Более безопасный вариант — использовать защищенный менеджер паролей.

Лишние документы

Паспорт, идентификационный код, свидетельства и другие важные документы не следует постоянно носить без необходимости.

Их потеря может привести не только к хлопотам с восстановлением, но и к риску использования ваших персональных данных мошенниками.

Запасные ключи от квартиры

Запасной ключ в сумке кажется практичным решением, но может создать опасность.

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Особенно рискованно, если вместе с ключами в кошельке есть документ или карта с информацией о вашем адресе. В таком случае посторонний человек может понять, куда подойдёт этот ключ.

Чековые книги и чистые чеки

Пустые чеки могут содержать банковскую информацию и стать инструментом мошеннических действий.

Если вы почти не пользуетесь чеками, нет смысла носить их с собой каждый день.

Загранпаспорт

Загранпаспорт — документ, который следует брать только тогда, когда он действительно нужен.

Постоянное ношение паспорта в сумке увеличивает риск его потери или использования чужими людьми для мошеннических действий.

Большое количество наличных

Наличные средства удобны, но носить значительную сумму денег в кошельке опасно.

Если кошелек исчезнет, вернуть эти средства практически невозможно. Лучше иметь небольшую сумму на ежедневные расходы, а большие сбережения сохранять безопаснее.

Телефон без защиты

Современный смартфон — это фактически ключ к вашей цифровой жизни.

В нем могут находиться банковские приложения, фотографии документов, переписка и личная информация. Обязательно используйте пароль, отпечаток пальца или другой способ защиты.

Старые чеки и ненужные бумаги

Кажется, что старые чеки — это просто мусор, но они могут содержать информацию о ваших покупках, местах пребывания или части платежных данных.

Раз в несколько недель очищайте кошелек от лишних бумажек.

Слишком много вещей «на всякий случай»

Переполненный кошелек — это не только неудобно. Он увеличивает количество вещей, которые вы можете потерять.

Чем меньше важной информации вы носите с собой, тем меньше риск в случае кражи.

Что стоит носить в кошельке каждый день

Оптимальный набор:

одна или две банковские карты;

необходимый документ;

небольшая сумма наличных денег;

вещи, которые нужны именно сегодня.

Регулярное очищение кошелька поможет защитить не только деньги, но и вашу личную информацию.

FAQ

Что нельзя носить в кошельке?

Не рекомендуется носить в кошельке пароли, PIN-коды, лишние банковские карты, запасные ключи, важные документы и большую сумму наличных денег. При потере эти вещи могут создать риск для ваших финансов и персональных данных.

Что нельзя держать в сумке?

В сумке не следует хранить оригиналы важных документов без надобности, записанные пароли, запасные ключи вместе с данными об адресе, лишние карточки и вещи с персональной информацией. Лучше оставлять в сумке только то, что нужно в течение дня.

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