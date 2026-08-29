Приберіть це з гаманця сьогодні: десять речей, які можуть стати подарунком для шахраїв

Що не можна носити в гаманці / © pexels.com

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Звичайний гаманець або жіноча сумка часто перетворюються на сховище документів, банківських карток, записок, ключів та інших речей, які можуть створити серйозні проблеми у разі втрати чи крадіжки.

Експерти з безпеки радять регулярно переглядати вміст гаманця та залишати лише те, що справді необхідно. Адже у руках шахраїв навіть звичайний папірець із записаним кодом або зайва картка може допомогти отримати доступ до ваших грошей чи особистих даних.

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Перевірте свій гаманець: можливо, ці речі вже давно варто звідти прибрати.

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Усі банківські картки, які у вас є

Багато людей носять із собою всі банківські картки «про всяк випадок». Але якщо гаманець загубиться або його викрадуть, вам доведеться одночасно блокувати всі рахунки.

Залиште тільки ті картки, якими користуєтеся регулярно. Решту краще зберігати вдома у безпечному місці.

Записані паролі та PIN-коди

Маленька записка з паролями у гаманці може здатися зручною, але насправді це великий ризик.

Не записуйте PIN-коди банківських карток, паролі від пошти чи соціальних мереж у блокноті, який носите із собою. Якщо гаманець потрапить до чужих рук, ця інформація може відкрити доступ до ваших акаунтів.

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Безпечніший варіант — використовувати захищений менеджер паролів.

Зайві документи

Паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва та інші важливі документи не варто постійно носити із собою без потреби.

Їх втрата може призвести не лише до клопотів із відновленням, а й до ризику використання ваших персональних даних шахраями.

Запасні ключі від квартири

Запасний ключ у сумці здається практичним рішенням, але може створити небезпеку.

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Особливо ризиковано, якщо разом із ключами у гаманці є документ або картка з інформацією про вашу адресу. У такому випадку стороння людина може зрозуміти, куди саме підійде цей ключ.

Чекові книжки та чисті чеки

Порожні чеки можуть містити банківську інформацію та стати інструментом для шахрайських дій.

Якщо ви майже не користуєтеся чеками, немає сенсу носити їх із собою щодня.

Закордонний паспорт

Закордонний паспорт — документ, який варто брати лише тоді, коли він справді потрібен.

Постійне носіння паспорта у сумці збільшує ризик його втрати або використання чужими людьми для шахрайських дій.

Велика кількість готівки

Готівка зручна, але носити значну суму грошей у гаманці небезпечно.

Якщо гаманець зникне, повернути ці кошти буде практично неможливо. Краще мати невелику суму на щоденні витрати, а більші заощадження зберігати безпечніше.

Телефон без захисту

Сучасний смартфон — це фактично ключ до вашого цифрового життя.

У ньому можуть бути банківські застосунки, фотографії документів, листування та особиста інформація. Обов’язково використовуйте пароль, відбиток пальця або інший спосіб захисту.

Старі чеки та непотрібні папери

Здається, що старі чеки — це просто сміття, але вони можуть містити інформацію про ваші покупки, місця перебування або частину платіжних даних.

Раз на кілька тижнів очищайте гаманець від зайвих папірців.

Надто багато речей «на всяк випадок»

Переповнений гаманець — це не лише незручно. Він збільшує кількість речей, які ви можете втратити.

Чим менше важливої інформації ви носите із собою, тим менший ризик у разі крадіжки.

Що варто носити у гаманці щодня

Оптимальний набір:

одна або дві банківські картки;

необхідний документ;

невелика сума готівки;

речі, які потрібні саме сьогодні.

Регулярне очищення гаманця допоможе захистити не лише гроші, а й вашу особисту інформацію.

FAQ

Що не можна носити в гаманці?

Не рекомендується носити у гаманці паролі, PIN-коди, зайві банківські картки, запасні ключі, важливі документи та велику суму готівки. У разі втрати ці речі можуть створити ризик для ваших фінансів і персональних даних.

Що не можна тримати в сумці?

У сумці не варто зберігати оригінали важливих документів без потреби, записані паролі, запасні ключі разом із даними про адресу, зайві картки та речі з персональною інформацією. Краще залишати у сумці лише те, що необхідне протягом дня.

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