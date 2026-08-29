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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
338
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2 хв

Чи можуть працівники ТЦК проводити мобілізацію у цивільному: відповідь юристки

Чи мають право представники ТЦК вручати повістки у цивільному одязі? Юристка пояснила законні вимоги до військовослужбовців та розповіла, кому з групи оповіщення дозволено бути без форми.

Автори публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
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Мобілізація 2026

Мобілізація 2026 / © ТСН

Під час виконання службових обов’язків та вручення повісток у складі груп оповіщення військовослужбовці ТЦК обов’язково повинні бути одягнені у військову форму. Перебувати у цивільному одязі під час вручення повісток дозволено лише тим членам групи, які є цивільними особами.

Про це повідомила адвокатка Марина Бекало у коментарі ТСН. ua, роз’яснюючи правила перевірки повноважень представників органів військового управління.

За словами адвокатки, ТЦК є органом військового управління, а їхній штат складається з військовослужбовців, державних службовців та працівників ЗСУ. Якщо до складу групи оповіщення входить безпосередньо військовий ТЦК, він не має права виконувати свої обов’язки в цивільному.

«Отже, військовослужбовець ТЦК та СП, який входить в групу оповіщення не може перебувати в цивільній формі під час виконання ним службових обов’язків. Якщо в групу оповіщення входить цивільні особи (голова ОСББ, представник роботодавця, закладу освіти чи виконкомів місцевих рад), то вони звісно перебувають в цивільному одязі», — зазначила юристка.

Бекало нагадала, що військовослужбовці ТЦК носять загальну військову форму ЗСУ з відповідними знаками розрізнення, затвердженими наказами Міністерства оборони №606 від 20 листопада 2017 року та №370 від 18 липня 2017 року.

Нагадаємо, що у Тернополі днями стався конфлікт між місцевими жителями та працівниками ТЦК у Тернополі, внаслідок якого один військовослужбовець потрапив до лікарні. Місцеві у соцмережах стверджували, що один з членів групи оповіщення, ймовірно працівник ТЦК, під час мобілізаційних заходів був без форми.

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