После затемнения наступает шанс на прорыв: три знака Зодиака могут получить то, чего давно ждали

Лунное затмение / © ТСН.ua

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Последние дни августа могут принести ощущение, что после нестабильного периода ситуация наконец-то начинает становиться более понятной.

28 августа происходит лунное затмение в Рыбах и завершается августовский коридор затмений.

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А уже в конце месяца Юпитер во Льве формирует гармоничный тригон с ретроградным Сатурном в Овне. Астрологи считают этот аспект одним из наиболее конструктивных в конце августа.

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Юпитер в астрологии символизирует расширение, возможности, оптимизм и развитие.

Сатурн — структура, ответственность, дисциплина и способность создавать что-то долговременное.

Когда между ними формируется гармоничный аспект, большие планы могут получить практическую основу.

Особенно перспективным этот период может стать для трех знаков Зодиака.

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Лев

Для Львов это один из самых интересных моментов конца лета.

Юпитер находится непосредственно в их знаке, поэтому представители знака могут почувствовать больше уверенности в своих силах и увидеть перспективу там, где раньше были только сомнения.

После насыщенного сезона затмений может наконец-то появиться ощущение, что изменения ведут не только к потерям, но и новым возможностям.

Это может проявиться из-за:

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профессиональное предложение;

поддержку влиятельного человека;

запуск собственного проекта;

признание результатов;

решение, открывающее новый этап.

Львам важно не ждать мгновенного чуда.

Сатурн напоминает, что лучший результат приходит, когда шанс поддержан дисциплиной и реальным планом.

Овен

Для Овнов этот аспект может стать моментом, когда амбиция наконец-то получает структуру.

Сатурн находится в Овне, поэтому вопросы ответственности, личных целей и долгосрочного развития в последнее время могли ощущаться особенно остро.

Юпитер из Льва добавляет в это больше оптимизма.

В результате Овны могут увидеть реальный путь к цели, которая раньше казалась слишком большой или далекой.

Особенно перспективны могут быть творческие проекты, собственный бизнес, карьерные решения и дела, где нужно проявить лидерство.

В конце августа может появиться шанс, который потребует не столько риска, сколько готовности взять на себя больше ответственности.

Стрелец

Для Стрельцов конец августа может принести расширение горизонтов.

Юпитер традиционно считается управляющим этого знака, поэтому его благоприятный аспект с Сатурном может особенно акцентировать темы развития, обучения, путешествий и долгосрочных перспектив.

Возможно предложение, связанное с другой страной, образованием, новым направлением работы или более масштабным проектом.

То, что раньше существовало только как замысел, может наконец-то получить конкретный план.

Для Стрельцов это немаловажный момент: мечта должна перестать быть только красивой возможностью и превратиться в последовательность конкретных шагов.

Почему этот аспект считают благоприятным

Юпитер и Сатурн в астрологии символизируют практически противоположные принципы.

Юпитер стремится расширяться.

Сатурн устанавливает границы.

Юпитер говорит: "можно больше".

Сатурн спрашивает: "а как именно мы это сделаем?"

Именно поэтому их гармонический аспект часто связывают с возможностью создать нечто масштабное, но вместе с тем устойчивое.

Это может быть хороший период для того, чтобы:

возвратиться к долгосрочной цели;

составить конкретный план;

начать переговоры;

оформить договоренность;

определить следующий профессиональный шаг;

инвестировать время в навык, который даст результат позже.

Не каждый прорыв выглядит как великая победа

Иногда возможность приходит тихо.

Это может быть человек, предлагающий сотрудничество.

Положительный ответ после продолжительного ожидания.

Встреча, открывающая нужный контакт.

Или простое мнение: «теперь я понимаю, как это сделать».

Для Львов, Овнов и Стрельцов последние дни августа могут стать именно таким моментом.

После эмоционально насыщенного сезона потемнений появляется шанс не только что-то завершить, но и начать строить следующий этап.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества и другие эзотерические практики не являются науками. Такие прогнозы носят символический или развлекательный характер.

Напомним, что ранее мы писали о том, что лунное затмение 28 августа : что нельзя делать в этот день и кому следует быть особенно осторожными

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