- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1385
- Время на прочтение
- 2 мин
Свадьба закончилась смертью: мужчина внезапно скончался на глазах у невесты
Еще во время подготовки к свадьбе Кирилос Вади и его невеста выглядели счастливыми и позировали для совместных фотографий.
Свадебное торжество в Египте закончилось трагедией: 27-летний жених Кирилос Вади скончался через несколько часов после церемонии. Трагедия произошла в провинции Сохаг, где мужчина женился в окружении родных и друзей.
Об этом сообщает издание The Daily Tribune и местные СМИ.
Еще во время подготовки к свадьбе Кирилос Вади и его невеста выглядели счастливыми и позировали для совместных фотографий.
Невеста была в белом свадебном платье с пышной юбкой и накидке, украшенной золотыми крестами. Жених был одет в черный костюм с белой рубашкой и традиционную накидку с золотым орнаментом и темно-бордовыми крестами.
Празднование проходило по плану, однако в конце церемонии гости заметили, что состояние Вадиха резко ухудшилось.
По информации издания Al Khaleej, близкие мужчины писали в соцсетях, что он стал выглядеть очень изможденным.
По окончании церемонии гости должны были перейти из свадебного зала в помещение, где должен был состояться банкет. Именно в этот момент Вадих, который собирался выйти вместе с невестой, внезапно потерял сознание.
Родственники, находившиеся рядом, пытались оказать ему помощь. Жениха срочно доставили в ближайшую больницу, однако медикам не удалось его спасти — там констатировали смерть.
По данным местных СМИ, родственникам сообщили, что во время свадебной церемонии у мужчины мог случиться внезапный сердечный приступ. В то же время точная причина смерти 27-летнего Кирилоса Вади пока официально не разглашается.
Счастливый день для семьи Вади неожиданно превратился в день траура. Родственники, друзья и соседи мужчины из его родного села Аль-Каша публикуют фотографии молодоженов, выражают соболезнования его семье и молятся за умершего.
Напомним, что на христианском фестивале в Великобритании огромная рекламная конструкция обрушилась на посетителей. Один человек погиб, ещё как минимум шесть человек пострадали.