Свадьба закончилась смертью: мужчина внезапно скончался на глазах у невесты

Скорая помощь / © Freepik

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Свадебное торжество в Египте закончилось трагедией: 27-летний жених Кирилос Вади скончался через несколько часов после церемонии. Трагедия произошла в провинции Сохаг, где мужчина женился в окружении родных и друзей.

Об этом сообщает издание The Daily Tribune и местные СМИ.

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Еще во время подготовки к свадьбе Кирилос Вади и его невеста выглядели счастливыми и позировали для совместных фотографий.

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Невеста была в белом свадебном платье с пышной юбкой и накидке, украшенной золотыми крестами. Жених был одет в черный костюм с белой рубашкой и традиционную накидку с золотым орнаментом и темно-бордовыми крестами.

Празднование проходило по плану, однако в конце церемонии гости заметили, что состояние Вадиха резко ухудшилось.

По информации издания Al Khaleej, близкие мужчины писали в соцсетях, что он стал выглядеть очень изможденным.

По окончании церемонии гости должны были перейти из свадебного зала в помещение, где должен был состояться банкет. Именно в этот момент Вадих, который собирался выйти вместе с невестой, внезапно потерял сознание.

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Родственники, находившиеся рядом, пытались оказать ему помощь. Жениха срочно доставили в ближайшую больницу, однако медикам не удалось его спасти — там констатировали смерть.

По данным местных СМИ, родственникам сообщили, что во время свадебной церемонии у мужчины мог случиться внезапный сердечный приступ. В то же время точная причина смерти 27-летнего Кирилоса Вади пока официально не разглашается.

Счастливый день для семьи Вади неожиданно превратился в день траура. Родственники, друзья и соседи мужчины из его родного села Аль-Каша публикуют фотографии молодоженов, выражают соболезнования его семье и молятся за умершего.

Напомним, что на христианском фестивале в Великобритании огромная рекламная конструкция обрушилась на посетителей. Один человек погиб, ещё как минимум шесть человек пострадали.

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