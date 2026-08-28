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Лунное затмение 28 августа 2026 года: точное время и будет ли его видно в Украине
Утром 28 августа 2026 украинцы смогут наблюдать частичное лунное затмение. Лучшее явление будет видно перед рассветом, однако глобального максимума в Украине увидеть не удастся — к тому моменту Луна уже зайдет за горизонт.
В пятницу, 28 августа 2026 года, произойдет частичное лунное затмение .
По данным NASA, явление будет видно в Америке, Европе, Африке и Западной Азии. Глобальный максимум затемнения придется примерно на 04:14 UTC, то есть около 07:14 по киевскому времени.
Однако для Украины важна особенность: к глобальному максимуму Луна уже окажется под горизонтом.
Поэтому наблюдать затмение украинцы смогут только на его ранних этапах перед рассветом.
В которое начнется лунное затмение в Украине
Для Киева полутеневая фаза начнется примерно в 04:23 по местному времени.
Частичная фаза, когда тень Земли начнет заметно закрывать диск Луны, начнется примерно в 05:33 .
В Киеве самое выразительное затмение можно будет наблюдать примерно в 06:05 . После этого Луна уже будет очень близка к горизонту и вскоре зайдет.
Когда смотреть затмение в Киеве
В Киеве лучше всего начать наблюдение после 05:30 утра .
Луна будет находиться низко над западным и юго-западным горизонтом, поэтому следует выбрать место, где нет высоких домов, деревьев или других препятствий.
По данным Timeanddate, локальный максимум видимой части затмения в Киеве ожидается примерно в 06:05 .
Будет ли затмение видно на западе Украины
Да, и именно на западе страны условия будут лучше.
Например, в Луцке полутеневая фаза также начнется около 04:23 , а частичная - в 05:33 .
Лучший момент для наблюдения в Луцке ожидается примерно в 06:26 . На тот момент затемнение будет иметь гораздо большую локальную магнитуду, чем в Киеве.
Глобального максимума в 07:12–07:14 там также не будет видно, поскольку Луна будет находиться ниже горизонта.
Почему Луна может изменить цвет
Во время частичного лунного затмения часть Луны входит в тень Земли.
Поэтому затемненная часть лунного диска может стать темнее и приобрести красноватый или медный оттенок.
Именно из-за такого эффекта полные лунные затмения иногда называют «кровавой Луной».
28 августа затмение будет частичным, поэтому полностью красной Луна не станет.
Нужны ли специальные очки
Нет.
В отличие от солнечного затмения, лунное затмение можно безопасно наблюдать невооруженным глазом.
Телескоп или бинокль не обязательны, хотя они позволят лучше увидеть предел земной тени на Луне.
Самое важное — найти открытый горизонт, поскольку явление будет происходить очень низко над ним.
Чем особенно затемнено 28 августа для астрологии
В астрологии лунное затмение 28 августа происходит в знаке Рыб.
Лунные затмения традиционно связывают с завершениями, кульминациями и моментами, когда ситуация становится более понятной.
Рыбы символически связаны с интуицией, эмоциями, внутренним миром и способностью отпускать.
Именно поэтому поклонники астрологии рассматривают этот день как завершение процесса, который начался после солнечного затмения 12 августа.
Лунное затмение завершает коридор затемнений
В популярной астрологии период между затмениями 12 и 28 августа называют коридором затмений.
Солнечное затмение 12 августа произошло в Леве, а лунное 28 августа - в Рыбах.
Потому 28 августа символически закрывает этот августовский цикл.
Сторонники астрологии считают, что после этого могут постепенно проясняться ситуации, остававшиеся в течение последних двух недель неопределенными.
В то же время важно помнить: коридор затемнений – астрологический термин, а не астрономическое явление.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества и другие эзотерические практики не являются науками. Подобные трактовки носят символический или развлекательный характер.
Напомним, что ранее мы писали о том, что лунное затмение 28 августа 2026 принесет каждому знаку Зодиака