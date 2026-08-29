Аренда квартир в Ужгороде.

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В Ужгороде разразился очередной скандал вокруг аномальных цен на рынке недвижимости. Комментаторов возмутило объявление о сдаче квартиры за 37 тысяч гривен в месяц, в котором владельцы даже не смогли показать состояние ванной комнаты и туалета.

Об этом стало известно из сообщения в соцсети Threads, которое вызвало бурное обсуждение в Сети.

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«Ужгород, вы с ума сошли с ценами на аренду?! 37 тысяч за такую квартиру? Фото ванной и туалета даже нет — наверное, там вообще отдельный вид искусства. Моих друзей выселяют из жилья, которое они арендовали около 5 лет. Семья — двое взрослых и двое детей. И теперь найти нормальную квартиру адекватной ценой почти нереально. Откуда вообще берутся такие цены?!» — возмутилась пользовательница.

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В комментариях отметили, что в прифронтовых городах для украинских военных очень часто цена жилья гораздо больше с худшими условиями.

Другие пользователи объяснили, что действительно в Ужгороде самые высокие цены, потому что это самый безопасный регион.

На замечание, что владельцы жилья наживаются на переселенцах, местные отмечают, что в регионе очень низкие зарплаты и очень часто — сдача в аренду жилья является единственной возможностью заработать, когда границы закрыты.

Напомним, что Закарпатье остается одним из самых дорогих регионов Украины по стоимости аренды жилья. Несмотря на то, что высокий спрос сформировался еще в начале полномасштабного вторжения, цены на квартиры в Ужгороде продолжают удерживаться на самом высоком уровне, и уже никого не удивляет, что они очень часто превышают киевские расценки, оставляя многих арендаторов без возможности найти доступное жилье.

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Раньше мы писали, сколько стоит купить дом в Закарпатье.

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