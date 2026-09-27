Быстрый тест на личность / © Mixnews

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Иногда одна деталь, которую мы замечаем первой, может многое рассказать об особенностях нашего восприятия. Именно на этом принципе построены популярные психологические тесты с оптическими иллюзиями.

Посмотрите на изображение внизу и не пытайтесь угадать правильный ответ. Просто зафиксируйте, что вы увидели первым — ветки дерева или силуэт девушки. Считается, что первая реакция может быть связана с тем, какие черты характера вы проявляете наиболее часто.

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Визуальный тест / © Mixnews

Если первыми вы увидели ветви дерева

Вы очень сильная и выносливая личность, способная выдерживать эмоциональные нагрузки. Вы можете сохранять холодный разум даже тогда, когда вокруг возникает хаос, а обстоятельства требуют быстрого решения.

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Вероятно, вы не любите демонстрировать другим людям свои переживания и поначалу самостоятельно разбираетесь со своими проблемами. Поэтому в сложные моменты на вас могут полагаться друзья, родственники и коллеги.

Ваша сила — в выдержке. Вы способны долго двигаться вперед, даже когда результат еще не виден. Каждую проблему вы воспринимаете как вызов, а неудачи становятся для вас бесценным опытом.

Если первой вы увидели девушку

Вы дисциплинированная, сосредоточенная личность, привыкшая все контролировать в своей жизни. Вам хорошо и вы уверены, когда у вас есть четкий план, по которому можно действовать.

Вас не пугают трудности, вы все свои дела привыкли доводить до логического завершения, даже если начальный энтузиазм уже исчез.

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Другие люди видят вас как очень уверенного, решительного и собранного человека, на которого можно рассчитывать. Вы не позволяете своим эмоциям брать над вами верх. В критические моменты своей жизни вы умеете мобилизоваться, быстро сосредоточиться и действовать без лишней паники.

Что ваш ответ может рассказать о поведении в стрессовых ситуациях

Этот тест можно использовать не только как развлечение, но и в качестве основания подумать о собственном поведении во время стресса.

Если вам ближе описание ветвей, возможно, вы привыкли пережидать сложный период, сохранять равновесие и постепенно решать проблему. Вы действуете медленно, но обдуманно и способны долго выдерживать нагрузку.

Если вы сразу заметили силуэт девушки, вам может быть более близкий другой способ — взять ситуацию под контроль, определить последовательность действий и двигаться к конкретному результату как можно быстрее.

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В действительности обе стратегии могут быть полезны. В жизни важно не только выдерживать трудности или контролировать ситуацию, но понимать, когда нужно изменить свою тактику.

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