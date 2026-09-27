Путин изменился: эксперт шокировал новым заявлением о главе Кремля

Владимир Путин / © Associated Press

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В последние дни российский президент Владимир Путин сменил риторику. Теперь это уже не тот «испуганный Путин образца 9 мая», а жесткий и самоуверенный диктатор, вновь чувствующий силу.

Об этом пишет политический эксперт Вадим Денисенко.

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Путин снова чувствует силу

По словам Денисенко, Путин по своей натуре трус, и когда он чувствует силу, то никогда не идет в бой. Он убегает в угол и молча ждет. Таким, по мнению эксперта, он был большей частью 2026 года.

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«Но в последний месяц он начал активно вылезать из своего угла», — отмечает Денисенко.

Почему изменилась оценка ситуации

За последнее время, по мнению эксперта, произошло несколько кардинальных перемен. В частности, стало ясно, что Украине не хватит ракет для Patriot и она не получит их в достаточном количестве. На фоне отсутствия возможности сбивать реактивные «шахеды», это кардинально меняет ситуацию с войной в тылу.

«И все это умножено на бюджетный кризис, остановку целого ряда отраслей и критическую ситуацию с экспортом», — пишет Денисенко.

Отдельно он упоминает о коррупционных скандалах и перспективе ограничения европейского финансирования после выборов во Франции и возможных выборов в Германии.

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По мнению эксперта, вывод Путина из этой ситуации состоит в том, что в ближайшие месяцы в Украину может посыпаться тыл.

«Скоро будет сделано что-то типа госпереворота и Украина развалится не на фронте, а в тылу», — считает Денисенко.

Путин не видит внешнего давления на Россию

Еще одним фактором Денисенко называет встречу Трампа и Си. По его словам, она показала, что в ближайшее время на Россию не будет внешнего давления. Эксперт называет это ключевой внешней победой российской дипломатии.

«Путин давно мыслит короткими временными лагами. Его время планирования — это время зимнего или летнего наступления. То есть 3-6 месяцев. И сейчас в горизонте 3 месяца никаких внешних проблем он не видит», — пишет Денисенко.

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Война на Ближнем Востоке и российская нефть

Отдельно эксперт обращает внимание на ситуацию на Ближнем Востоке и частичный паралич нефтяного комплекса Саудовской Аравии. По его оценке, это делает российскую нефть почти незаменимой, пока ситуация с Ираном не будет решена.

«А она, похоже, в ближайшие месяцы решена не будет», — отмечает Денисенко.

Экономические проблемы России

Относительно внутренней ситуации в России, где, по словам Денисенко, серьезные проблемы с экономикой, эксперт обращает внимание на заявления Путина после выборов.

По его словам, Путин заявил, что Россия восстановила все, что Украина уничтожила.

«Это абсолютная ерунда, но этот нарратив я сейчас читаю так: не рассказывайте мне о проблемах в экономике. Это меня не волнует, а значит этого нет», — пишет Денисенко.

Он также отмечает, что ряд налоговых новаций, которые в ближайшее время будут приняты, вместе с угрозами национализации свидетельствуют о продолжении еще большего закручивания гаек в системе.

«И пока ФСБ выполняет все поручения, система будет держаться», — считает эксперт.

Дроны и поджоги в ЕС могут стать новой нормой

Относительно атак на страны ЕС Денисенко пишет, что дроны и поджоги могут стать новой нормой.

«РФ каждый раз будут смотреть, как далеко можно зайти», — отмечает он.

По его мнению, главная проблема здесь даже не ЕС, а Китай и США. Путин хочет быть с ними на равных и считает, что атаки на ЕС могут вынудить Китай и США обращать на него больше внимания.

В то же время Денисенко отмечает, что остается при мнении: в ближайшее время, по меньшей мере, до 4 ноября, когда пройдут выборы в США, прямой агрессии против одной из стран Балтии не будет.

«Хотя в отличие от лета риски резко возрастают», — добавляет эксперт.

Что нужно Украине

Относительно Украины Денисенко называет три глобальных задачи.

Первое — выстоять и не перессориться окончательно.

Второе — найти противодействие реактивным дронам и нарастить способности собственных ракетных ударов.

Третье — изменить подходы к дипломатии.

По словам эксперта, переговоры в формате Украина — Россия — США окончательно себя исчерпали.

«Без внешнего давления Путин не пойдет ни на какие договоренности», — пишет Денисенко.

По его мнению, продолжая играть в игру, что переговоры при посредничестве США существуют, Украина сама ворует у себя драгоценное время.

«Нам нужно создавать новую переговорную коалицию. И для этого, наверное, нужно что-то менять в группе, ответственных за внешнюю политику», — заключает эксперт.

Завершится ли война в ближайшее время — последние прогнозы

Напомним, российский политолог Андрей Колесников считает, что Владимир Путин переходит к новому этапу противостояния с Западом и Украиной, поэтому не следует ожидать скорейшего завершения войны.

Профессор стратегических исследований Университета Флориды и старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Эндрю Михта предположил, что зима этого года может стать решающей для Украины.

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