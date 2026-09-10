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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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"Мене заливало кров'ю": подробиці смертельного удару Росії по відомому ТРЦ

Це один із найбільших торгівельно-розважальних центрів, у самісінькому середмісті, сумська «Мануфактура».

Автор публікації
Фото автора: Оксана Солодовник Оксана Солодовник
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ТРЦ у Сумах

ТРЦ у Сумах

Суми сьогодні в жалобі за загиблими внаслідок російського удару ввечері 9 вересня по торговельному центру. Росіяни вбили двох молодих людей. Ще 23 — поранених.

Як місто оговтується після атаки, розповіла кореспондентка ТСН Оксана Солодовник.

Це один із найбільших торгівельно-розважальних центрів, у самісінькому середмісті, сумська «Мануфактура». Зазвичай після роботи багато містян приїздять сюди за покупками. Саме в цей час — близько 20-ї- ворог атакував ТРЦ безпілотником.

Росія вдарила дроном по ТРЦ у Сумах

Росія вдарила дроном по ТРЦ у Сумах

За попередніми даними, це був реактивний дрон, який поцілив у дах торгівельного центру. На людей, які перебували на вході посипалися уламки бетону, будівельних конструкцій, на автостоянці спалахнули автівки. Ті, хто був всередині — не постраждали. Ми поспілкувалися з дівчиною, яка була на сеансі кіно в цьому приміщенні за 20 метрів від місця влучання і лишилася неушкодженою, та з чоловіком, який був на вході і зазнав поранень. Ось що вони розповіли.

«Ми йшли по вулиці, ніякого гулу не чули, і лише заходили всередину, і за пару секунд здалося, що на мене щось падає, посипався бетон. Мене заливало кров’ю. Я майже нічого не бачив, лише вогонь і скло», — розповідає постраждалий Денис Ліненко.

Росія вдарила дроном по ТРЦ у Сумах

Росія вдарила дроном по ТРЦ у Сумах

«Ви знаєте, я була в такому шоці… Це була паніка, ми бігли, ми бачили людей, кров, дітей. Ми почали допомагати, там хлопчик лежав також у крові», — згадує жителька Сум Тетяна Бондаренко.

На ранок постраждалих вже 23-є — вони перебувають у трьох різних лікарнях. Серед поранених четверо дітей — це дівчатка 15-17-ти років, загрози для життя немає. А ось за життя 19-ти річної дівчини борються медики. Вона зазнала вкрай тяжких поранень — це і вибухова травма і уламкові поранення, перелам ноги вона в ортопедичному відділенні. Тяжким медики називають стан ще двох пацієнтів.

Росія вдарила дроном по ТРЦ у Сумах

Росія вдарила дроном по ТРЦ у Сумах

«До обласної лікарні після вчорашньої атаки на торгівельний центр доставлені 14 пацієнтів, серед цих пацієнтів була дитина одна 16 років — вона перенаправлена у дитячу обласну лікарню. На ранок у нас лишилося 7, серед них два тяжких, вони знаходяться в реанімаційному відділенні. Є ампутація, є черепно-мозкові травми, тобто, травми дуже такі тяжкі», — розповідає заступник директора Сумської обласної лікарні Микола Савченко.

Зараз біля ТРЦ прибирають уламки, скло. Вибуховою хвилею пошкодило дуже багато крамниць усередині. Російський безпілотник вбив відразу двох молодих людей — дівчину та юнака, яким було по 21-му року. Сьогодні у Сумах оголошено День жалоби.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НАЖИВО! СУМИ в ШОЦІ ПІСЛЯ УДАРУ ПО ТОРГОВЕЛЬНОМУ ЦЕНТРУ!

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