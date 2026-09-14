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Бензин A-100 вже по 100 грн: які оператори підвищили ціни на пальне 14 вересня
Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, одразу кілька мереж змінили вартість пального.
Сьогодні, 14 вересня 2026 року, найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 85,40 грн за літр, дизельного пального — 96,61 грн за літр.
Про це повідомляє «Главком».
У мережі KLO все пальне здешевшало на 1-2 грн/л. У «БРСМ-Нафта» ціни на пальне зросли до 50 коп/л. У Socar вартість бензину A-100 підвищилася до 100 грн/л. А в «Укрнафті» бензин A-95+ здорожчав одразу на 3 грн/л.
Наразі найдорожче пальне пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни традиційно зберігаються на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».
Ціни на пальне в Україні — останні новини
Нагадаємо, за словами директора консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна, в Україні дизель може здорожчати орієнтовно на 3 гривні за літр.
Паливний експерт Дмитро Льоушкін прогнозує, що найближчим часом вартість дизельного пального в Україні може зрости.
«Я вважаю, що уряд усе ж ухвалить якісь рішення щодо податків, зменшення податків у вартості пального. Якимось чином будуть все ж додаткові важелі щодо зниження або втримання ціни», — пояснив він.