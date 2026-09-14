Росія зазнала рекордних втрат за добу: дані на 14 вересня

Втрати РФ. / © Associated Press

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Станом на 14 вересня 2026-го ЗСУ знищили 1 508 600 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1700 військових. Дані уточняються.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати Росії:

особового складу — близько 1 508 600 (+1 700) осіб

танків — 12 345 (+1) од.

бойових броньованих машин — 25 331 (+1) од.

артилерійських систем — 49 752 (+74) од.

РСЗВ — 2 127 (+7) од.

засоби ППО — 1 637 (+2) од.

літаків — 442 (+0) од.

гелікоптерів — 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів — 2 615 (+12) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня — 516 441 (+2 124) од.

крилаті ракети — 5 111 (+0) од.

кораблі / катери — 35 (+0) од.

Нагадаємо, розвідка шокувала даними про втрати росіян. Зазначається, що Росія поки що зберігає спроможності для продовження наступу на найближчі 12 місяців, але величезна кількість загиблих та поранених підриває боєздатність окупаційних військ.

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підводні човни / submarines — 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks — 148 807 (+548) од.

спеціальна техніка / special equipment — 4 683 (+2) од.

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