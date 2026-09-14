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- Війна
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Росія зазнала рекордних втрат за добу: дані на 14 вересня
Окупанти також активно втрачають техніку і озброєння. Зокрема, за добу мінус 74 артсистеми.
Станом на 14 вересня 2026-го ЗСУ знищили 1 508 600 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1700 військових. Дані уточняються.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії:
особового складу — близько 1 508 600 (+1 700) осіб
танків — 12 345 (+1) од.
бойових броньованих машин — 25 331 (+1) од.
артилерійських систем — 49 752 (+74) од.
РСЗВ — 2 127 (+7) од.
засоби ППО — 1 637 (+2) од.
літаків — 442 (+0) од.
гелікоптерів — 356 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів — 2 615 (+12) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 516 441 (+2 124) од.
крилаті ракети — 5 111 (+0) од.
кораблі / катери — 35 (+0) од.
Нагадаємо, розвідка шокувала даними про втрати росіян. Зазначається, що Росія поки що зберігає спроможності для продовження наступу на найближчі 12 місяців, але величезна кількість загиблих та поранених підриває боєздатність окупаційних військ.
підводні човни / submarines — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks — 148 807 (+548) од.
спеціальна техніка / special equipment — 4 683 (+2) од.