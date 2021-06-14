Вартість долара до гривні подолала психологічну позначку

Офіційний курс долара становить 26,99 грн. Євро також подешевшав.

Відповідно до даних, опублікованих на сайті Національного банку України, у вівторок, 15 червня, офіційний курс гривні щодо євро та долара ще більше посилиться. Долар подешевшає на 5 копійок і перетне психологічну межу у 27 гривень. Також подешевшає євро, втративши у ціні 9 копійок.

Офіційні курси валют Нацбанку на 15 червня:

Долар США – 26,99 грн (мінус 5 коп.).

Євро – 32,70 грн (мінус 9 коп.).

На відкритті міжбанку у понеділок, 14 червня, курс долара становив 26,99 - 27,01 гривні, а на закритті встановився на рівні 26,91 - 26,93 гривні.

Нагадаємо, що в понеділок, 14 червня, Нацбанк посилив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на рівні 27,04 гривні. Також знизився курс євро до 32,79 гривні.

Раніше експерти зробили прогноз курсу долара в Україні у 2021 році.

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