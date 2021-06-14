Стоимость доллара к гривне преодолела психологическую отметку

Официальный курс доллара составляет 26,99 грн. Евро также подешевел.

Согласно данным, опубликованным на сайте Национального банка Украины, во вторник, 15 июня, официальный курс гривны относительно евро и доллара еще больше усилится. Доллар подешевеет на 5 копеек и пересечет психологический рубеж в 27 гривен. Также подешевеет евро, потеряв в цене 9 копеек.

Официальные курсы валют Нацбанка на 15 июня:

Доллар США — 26,99 грн (минус 5 коп.).

Евро — 32,70 грн (минус 9 коп.).

На открытии межбанка в понедельник, 14 июня, курс доллара составил 26,99 — 27,01 гривны, а на закрытии установился на уровне 26,91 — 26,93 гривны.

Напомним, что в понедельник, 14 июня, Нацбанк укрепил официальный курс гривны к доллару на 7 копеек, установив его на уровне 27,04 гривны. Также снизился курс евро и составил 32,79 гривны.

Ранее эксперты сделали прогноз курса доллара в Украине в 2021 году.

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