В Черном море под Одессой пронесся смерч: видео

Рядом со смерчем проходило грузовое судно.

В районе города Черноморск Одесской области в море пронесся смерч.

Соответствующее видео опубликовали очевидцы в Youtube.

Как видно на кадрах, в море сформировалась воронка смерча, который двигался со значительной скоростью.

Отметим, что Гидрометцентр объявил в Одесской области на пятницу, 18 июня, штормовое предупреждение.

В частности, в Одессе прогнозируют облачную погоду, дождь и грозу.

Напомним, в селе Широкое Запорожской области пронесся мощный смерч. Люди рассказывают, вихрь возник мгновенно и сразу набрал мощной силы.

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