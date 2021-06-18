В Черном море под Одессой пронесся смерч: видео

Рядом со смерчем проходило грузовое судно.
В районе города Черноморск Одесской области в море пронесся смерч.
Соответствующее видео опубликовали очевидцы в Youtube.
Как видно на кадрах, в море сформировалась воронка смерча, который двигался со значительной скоростью.
Отметим, что Гидрометцентр объявил в Одесской области на пятницу, 18 июня, штормовое предупреждение.
В частности, в Одессе прогнозируют облачную погоду, дождь и грозу.
Напомним, в селе Широкое Запорожской области пронесся мощный смерч. Люди рассказывают, вихрь возник мгновенно и сразу набрал мощной силы.