Американец на планере смог облететь смерч: видео

Смерч попал в объектив камеры пилота
В американском штате Оклахома пилот Дэвид Эванс облетел смерч на планере, зафиксировав естественное явление.
Мужчина опубликовал видео опубликовано в YouTube.
По словам Эванса, сначала погода была ясной, но впоследствии в воздухе образовался смерч, и он решил снять его на видео.
В американском штате Оклахома пилот Дэвид Эванс облетел смерч на планере, зафиксировав естественное явление. Зрелищное видео опубликовано в YouTube.
По словам Эванса, сначала погода была ясной, но впоследствии в воздухе образовался смерч, и он решил снять его на видео.
"Это было действительно красиво. Это было похоже на крысиный хвост", — рассказал пилот.
Эванс сомневается, что сможет увидеть что-нибудь столь впечатляюще.
Напомним, в Канаде сняли редкий торнадо. Кадры со смерчем сняли фермеры в центральной провинции Саскачеван. Именно их полями и прошла стихия.