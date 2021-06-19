Американец на планере смог облететь смерч: видео

Смерч попал в объектив камеры пилота

В американском штате Оклахома пилот Дэвид Эванс облетел смерч на планере, зафиксировав естественное явление.

Мужчина опубликовал видео опубликовано в YouTube.

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По словам Эванса, сначала погода была ясной, но впоследствии в воздухе образовался смерч, и он решил снять его на видео.

В американском штате Оклахома пилот Дэвид Эванс облетел смерч на планере, зафиксировав естественное явление. Зрелищное видео опубликовано в YouTube.

По словам Эванса, сначала погода была ясной, но впоследствии в воздухе образовался смерч, и он решил снять его на видео.

"Это было действительно красиво. Это было похоже на крысиный хвост", — рассказал пилот.

Эванс сомневается, что сможет увидеть что-нибудь столь впечатляюще.

Напомним, в Канаде сняли редкий торнадо. Кадры со смерчем сняли фермеры в центральной провинции Саскачеван. Именно их полями и прошла стихия.

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