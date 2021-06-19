ВОЗ предупредила о новой волне коронавируса: где ее следует ожидать

Индонезию призвали усилить карантин.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что новая вспышка коронавируса может произойти в Индонезии, из-за роста заболеваемости и распространения новых вариаций вируса.

Об этом 18 июня пишет Associated Press.

ВОЗ призвала правительство Индонезии усилить карантин, ведь за прошедшие сутки в стране было зафиксировано более 12,6 тыс. Новых случаев заражения. К тому же в столице страны Джакарте количество занятых больничных коек на этой неделе выросла до 75% с 45% по сравнению с прошлой неделей.

Также читайте CША инвестируют более 3 миллиардов долларов в таблетки от коронавируса

Известно, что с начала пандемии в Индонезии зарегистрировано более 1900000 случаев заболевания, больше почти 54 тыс. Человек погибло. Это самый высокий показатель в Юго-Восточной Азии.

На фоне роста заболеваемости президент Индонезии поручил ускорить кампанию вакцинации в стране. Он надеется, что в следующем месяце в Индонезии будут вакцинировать по миллиону человек ежедневно.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге предупредил, что Европе грозит заразнее индийский штамм коронавируса, известный как "Delta". Он может заражать даже тех людей, которые имеют иммунитет.

Как сообщалось, "индийская" версия COVID-19 содержит две мутации, которые "помогают вирусу прикрепляться к клеткам". Одна из мутаций, E484Q, аналогичная E484K, обнаруженной ранее в "бразильском" и "южноафриканском" вариантах. Другая мутация, L452R, также была зафиксирована в "калифорнийском" штамме.

Новости мира: лидеры G7 могут требовать нового расследования происхождения коронавируса

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку