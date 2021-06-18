CША инвестируют более 3 миллиардов долларов в таблетки от коронавируса

Таблетки также могут стать защитой от новых штаммов коронавируса.
Администрация президента США Джо Байдена инвестирует более 3 миллиардов долларов в разработку и производство новых лекарств от коронавируса.
Об этом сообщает Голос Америки.
Речь идет об антивирусных препаратах, которые люди смогут принимать дома на ранних стадиях заболевания. В Администрации убеждены, что создание и распространение таких медикаментов поможет спасать жизни.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что несмотря на то, что вакцина остается ядром борьбы мира с пандемией — ее важно усиливать, ведь вакцины не защищают на достаточном уровне людей с ослабленным иммунитетом.
Ранее сообщалось, что Pfizer тестирует таблетки от коронавируса. Помогать они будут только на начальной стадии заболевания.