CША инвестируют более 3 миллиардов долларов в таблетки от коронавируса

Таблетки также могут стать защитой от новых штаммов коронавируса.

Администрация президента США Джо Байдена инвестирует более 3 миллиардов долларов в разработку и производство новых лекарств от коронавируса.

Об этом сообщает Голос Америки.

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Речь идет об антивирусных препаратах, которые люди смогут принимать дома на ранних стадиях заболевания. В Администрации убеждены, что создание и распространение таких медикаментов поможет спасать жизни.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что несмотря на то, что вакцина остается ядром борьбы мира с пандемией — ее важно усиливать, ведь вакцины не защищают на достаточном уровне людей с ослабленным иммунитетом.

Ранее сообщалось, что Pfizer тестирует таблетки от коронавируса. Помогать они будут только на начальной стадии заболевания.

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