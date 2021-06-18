Пандемия COVID-19 набирает обороты в России

За сутки по всей России обнаружили 17 262 новых случая COVID-19, 453 пациента умерли.

В Москве 17 июня зафиксировали рекорд новых случаев коронавируса в сутки — 9 056. Пандемия набирает обороты в России на фоне спада последней волны в Европе.

Об этом в пятницу, 18 июня, пишет ТАСС.

Так, за сутки по всей России обнаружили 17 262 новых случая COVID-19, 453 пациента умерли.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне анонсировал, что в ближайшие сутки в городе впервые будет зафиксировано более 9 тысяч новых случаев COVID-19. Предыдущий максимум прироста больных в столице РФ фиксировали 24 декабря — 8203 случая.

Напомним, что Украину может накрыть волна коронавируса, вызванная новым штаммом "Дельта" индийского происхождения. Этот самый заразный и агрессивный штамм уже обнаружили, в частности, в соседней России. Исследователи говорят, что этим видом коронавируса заразился каждый четвертый больной COVID-19 россиянин.

Новости мира: Франция не будет пускать к себе вакцинированных российским "Спутником V"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку