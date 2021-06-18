Пандемія COVID-19 набирає обертів у Росії

За добу у всій Росії виявили 17 262 нових випадки COVID-19, 453 пацієнти померли.

У Москві 17 червня зафіксували рекорд нових випадків коронавірусу на добу — 9 056. Пандемія набирає обертів у Росії на тлі спаду останньої хвилі у Європі.

Про це у п'ятницю, 18 червня, пише ТАСС.

Так, за добу у всій Росії виявили 17 262 нових випадки COVID-19, 453 пацієнти померли.

Мер Москви Сергій Собянін напередодні анонсував, що у найближчу добу в місті вперше буде зафіксовано понад 9 тисяч нових випадків COVID-19. Попередній максимум приросту хворих у столиці РФ фіксували 24 грудня — 8 203 випадки.

Нагадаємо, що Україну може накрити хвиля коронавірусу, спричинена новим штамом "Дельта" індійського походження. Цей найзаразнійший і найагресивніший штам вже виявили, зокрема, у сусідній Росії. Дослідники кажуть, що цим видом коронавірусу інфікувався кожен четвертий хворий на COVID-19 росіянин.

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