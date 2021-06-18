В американському штаті Нью-Джерсі завершили вакцинацію від коронавірусу

Щеплення від Covid-19 отримали понад 4,7 мільйона людей.

Губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі на брифінгу в п’ятницю, 18 червня, повідомив, що усі, хто живе, працює та навчаються в штаті отримали дозу вакцини. Як зазначає телеканал CNBC, вакцинацію населення було завершено на 12 днів раніше наміченої дати.

Кампанія вакцинації у штаті Нью-Джерсі відбувалася досить “агресивно”. Вона передбачала роботу мобільних пунктів вакцинації, які робили щеплення людям удома, а також просвітницьку кампанію для розвінчання міфів про вакцини.

Один із заходів мав назву “укол і пиво” — повнолітнім громадянам, які погоджувалися на вакцинацію, пропонували взамін келих хмільного напою.

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Таким чином мети кампанії — досягти показника у 4,7 мільйона повністю вакцинованих проти коронавірусу жителів штату — було досягнуто ще за два тижні до наміченої дати, 30 червня.

Офіційного підтвердження цього досягнення поки немає. За даними Центрів контролю та профілактики захворювань, у штаті Нью-Джерсі щеплено близько 77% дорослих принаймні однією дозою.

Американська влада стимулює своїх громадян робити вакцинацію від коронавірусу якнайактивніше, щоб відсвяткувати день незалежності без масок і дистанції. До 4 липня влада країни хоче, аби 70% дорослих були бодай частково вакциновані.

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