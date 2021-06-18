В американском штате Нью-Джерси завершили вакцинацию от коронавируса

Прививку от Covid-19 получили более 4,7 миллиона человек.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи на брифинге в пятницу, 18 июня, сообщил, что все, кто живет, работает и учатся в штате получили дозу вакцины. Как отмечает телеканал CNBC, вакцинацию населения было завершено на 12 дней раньше намеченной даты.

Кампания по вакцинации в штате Нью-Джерси проиходила достаточно "агрессивно". Она предусматривала работу мобильных пунктов вакцинации, которые делали прививки людям дома, а также просветительскую кампанию для развенчания мифов о вакцинах.

Одна из мер назывался "укол и пиво" — совершеннолетним гражданам, которые соглашались на вакцинацию, предлагали взамен бокал хмельного напитка.

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Таким образом цели кампании — достичь показателя в 4,7 миллиона полностью вакцинированных против коронавируса жителей штата — было достигнуто еще за две недели до намеченной даты, 30 июня.

Официального подтверждения этого достижения пока нет. По данным Центров контроля и профилактики заболеваний, в штате Нью-Джерси привито около 77% взрослых по крайней мере одной дозой.

Американские власти стимулируют своих граждан делать вакцинацию от коронавируса активнее, чтобы отпраздновать День независимости без масок и дистанции. До 4 июля власти страны хотят, чтобы 70% взрослых были хотя бы частично вакцинированы.

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