Украина будет обучать офицеров по стандартам НАТО

Министерство обороны Украины настроено радикально ускорить укрепление национального оборонного потенциала.

С сентября 2021 года обучение офицеров оперативного и стратегического уровней в Украине будет происходить по обновленной программе с учетом стандартов НАТО.

Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

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"Уже с сентября 2021 года подготовка офицеров оперативного и стратегического уровней в Университете будет происходить по обновленным образовательными программами, разработанными с учетом НАТОвских процедур планирования и принятия военных решений", — заявил министр обороны Андрей Таран на торжественном выпуске оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровней подготовки в Национальном университете обороны Украины.

Таран отметил, что сейчас вся система военного образования в Украине активно работает над трансформацией образовательных процессов, в частности в рамках реализации Программы НАТО по усовершенствованию военного образования DEEP-Ukraine. Она дает возможность украинским военным учебным заведениям приобщиться к образовательному пространству государств-членов.

Напомним, Генсек НАТО рассказал о сроках вступления в Альянс новых членов. Столтенберг сказал, что ожидает подтверждения решений, принятых ранее странами — участницами НАТО по странам-претендентам.

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