Україна буде навчати офіцерів за стандартами НАТО

Міністерство оборони України налаштоване радикально прискорити зміцнення національного оборонного потенціалу.

Від вересня 2021 року навчання офіцерів оперативного та стратегічного рівнів в Україні відбуватиметься за оновленою програмою з урахуванням стандартів НАТО.

Про це 18 червня повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

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"Вже від вересня 2021 року підготовка офіцерів оперативного та стратегічного рівнів в Університеті відбуватиметься за оновленими освітніми програмами, розробленими з урахуванням НАТОвських процедур планування та прийняття військових рішень", – заявив міністр оборони Андрій Таран на урочистому випуску оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів підготовки у Національному університеті оборони України.

Таран наголосив, що наразі вся система військової освіти в Україні активно працює над трансформацією освітніх процесів, зокрема в рамках реалізації Програми НАТО з удосконалення військової освіти DEEP-Ukraine. Вона дає можливість українським військовим навчальним закладам долучитися до освітянського простору держав-членів Альянсу.

Нагадаємо, Генсек НАТО розповів про терміни вступу до Альянсу нових членів. Столтенберг сказав, що очікує на підтвердження рішень, ухвалених раніше країнами - учасницями НАТО щодо країн-претендентів.

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