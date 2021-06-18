У МОЗ готуються до вакцинації підлітків

Загалом станом на 18 червня 2021 року в Україні вже щеплено 1 989 398 осіб.

Наразі в пріоритеті програми імунізації є доросле населення, проте Міністерство охорони здоров’я готується до вакцинації підлітків проти COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише Укрінформ.

"Серед вікової структури захворілих на COVID-19 діти від 0 до 18 років становлять 6%. Ми у першу чергу зробили пріоритетною вакцинацію тих людей, які найчастіше хворіють і в яких виникає найбільше ускладнень, часто несумісних з життям. Тому ми пріоритизуємо доросле населення, але потенційно готуємося до вакцинації підлітків", - сказав Ляшко.

Міністр Ляшко підкреслив, що жодна з зареєстрованих в Україні вакцин проти коронавірусу не містить в інструкціях дозвіл щеплення людей віком до 18 років.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зробили рекордну кількість щеплень від коронавірусу. За добу 17 червня провакциновано 81 713 людей.

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