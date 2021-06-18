В Минздраве готовятся к вакцинации подростков

Всего по состоянию на 18 июня 2021 года в Украине уже привито 1 989 398 человек.

Сейчас в приоритете программы иммунизации взрослое население, однако Министерство здравоохранения готовится к вакцинации подростков против COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Укринформ.

"Среди возрастной структуры заболевших COVID-19 дети от 0 до 18 лет составляют 6%. Мы в первую очередь сделали приоритетной вакцинацию тех людей, которые чаще всего болеют и у которых возникает больше осложнений, часто несовместимых с жизнью. Поэтому в приоритете взрослое население, но потенциально готовимся к вакцинации подростков", — сказал Ляшко.

Министр Ляшко подчеркнул, что ни одна из зарегистрированных в Украине вакцин против коронавируса не содержит в инструкциях разрешение прививки людей в возрасте до 18 лет.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине сделали рекордное количество прививок от коронавируса. За сутки 17 июня вакцинировано 81 713 человек.

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