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CША інвестують понад 3 мільярди доларів у пігулки від коронавірусу

Автор
Яна КовальЯна Коваль
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CША інвестують понад 3 мільярди доларів у пігулки від коронавірусу

pixabay.com

Пігулки також можуть стати захистом від нових штамів коронавірусу.

Адміністрація президента США Джо Байдена інвестує понад 3 мільярди доларів у розробку і виробництво нових ліків від коронавірусу. 

Про це повідомляє Голос Америки.

Йдеться про антивірусні препарати, які люди зможуть приймати вдома на ранніх стадіях захворювання. В Адміністрації переконані, що створення і поширення таких медикаментів допоможе рятувати життя. 

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що попри те, що вакцина залишається ядром боротьби світу з пандемією - її важливо підсилювати, адже вакцини не захищають на достатньому рівні людей із ослабленим імунітетом

Раніше повідомлялося, що Pfizer тестує пігулки від коронавірусу. Допомагатимуть вони лише на початковій стадії захворювання.

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