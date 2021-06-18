CША інвестують понад 3 мільярди доларів у пігулки від коронавірусу

Пігулки також можуть стати захистом від нових штамів коронавірусу.
Адміністрація президента США Джо Байдена інвестує понад 3 мільярди доларів у розробку і виробництво нових ліків від коронавірусу.
Про це повідомляє Голос Америки.
Йдеться про антивірусні препарати, які люди зможуть приймати вдома на ранніх стадіях захворювання. В Адміністрації переконані, що створення і поширення таких медикаментів допоможе рятувати життя.
Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що попри те, що вакцина залишається ядром боротьби світу з пандемією - її важливо підсилювати, адже вакцини не захищають на достатньому рівні людей із ослабленим імунітетом.
Раніше повідомлялося, що Pfizer тестує пігулки від коронавірусу. Допомагатимуть вони лише на початковій стадії захворювання.