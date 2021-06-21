21 июня: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день — Всемирный день йоги.

Какой сегодня день

21 июня — Международный день йоги, Всемирный день гидрографии, Всемирный день гуманизма, Всемирный день жирафа, Всемирный день рукопожатие, Праздник музыки, Международный день скейтбординга День дневного света, День работника службы контроля по регулируемым ценам.

Международный день йоги

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2014 году. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к ООН с предложением 21 июня отмечать Международный день йоги, поскольку это самый длинный день в году (день летнего солнцестояния) в Северном полушарии и имеет особое значение во многих частях мира. Все участники съезда — 175 государств — вместе поддержали предложение о создании новой праздничной даты.

Следует отметить, что йога исключает резкие и активные движения. Все упражнения выполняются медленно, максимально спокойно и естественно, без напряга и усилий над собой.

Всемирный день рукопожатий

Рукопожатие — это традиционный жест, которым здоровались мужчины. Он пришел из древних времен, а в наши дни его используют и женщины.

Считалось, когда человек подает правую руку для приветствия, он подтверждает отсутствие в ней оружия. А вот отказ от рукопожатия означает недоброжелательное отношение.

Всемирный день музыки

Всемирный день музыки (или Международный день домашней музыки) начал министр культуры Франции Жак Ланг в 1982 году. Сначала музыкальный фестиваль проводили только в Париже, но впоследствии его подхватили 120 стран мира.

Целью Всемирного дня музыки является популяризация музыкального искусства среди простого населения.

Всемирный день гуманизма

Гуманизм — система построения общества, которая ставит в приоритет общечеловеческих ценностях, правах человека к счастью, свободе, личное развитие. Сторонники гуманизма стремятся улучшить мир с помощью демократии, этики и человеческих способностей.

Цель дня — привлечь внимание общественности к значимости гуманизма, содействию сплочению сторонников идей гуманизма.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют Василий, Ефрем, Константин, Павел.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

21 июня — День святого Духа, Великомученика Феодора Стратилата, обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских, Преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, Преподобного Зосимы Финикийского, Ярославской и Урюпинской икон Божией Матери.

День святого духа

В понедельник после Троицы празднуют День святого духа. Этот праздник был установлен Церковью в противодействие учению еретиков, отвергали Божество Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном Божиим.

Согласно православному учению, именно сошествие Святого Духа на апостолов явило попечение Триединого Бога: Бог Отец творит мир, Бог Сын искупает людей от рабства дьяволу, а Бог Дух Святой освящает мир через Церковь.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

День летнего солнцестояния считался одним из самых мистических в году. Утром, предки собирали росу, умывались ею, чтобы сохранить молодость и красоту.

В этот день просыпались на рассвете и загадывали желания.

Встретить рассвет в День летнего солнцестояния — к здоровью в течение года.

В народе также верили, что, чтобы привлечь деньги и удачу, в этот день нужно положить под дверь монету.

Православная церковь 21 июня чтит память великомученика Феодора Стратилата, Гераклийского. В народе день назвали Федор Колодезник. В этот день выбиралось место для будущих колодцев.

Приметы:

За народным поверьем, погода на Духов день определяет, какой она будет все лето.

Град на Федора обещает холодное лето, но, несмотря на это, удастся собрать хороший урожай.

Сон с 20 на 21 июня исполнится в точности. А вот сновидения, увиденное днем 21 июня, пустое.

Что нельзя делать этого дня

В Духов день запрещена любая работа.

Также сегодня не стоит жаловаться, ругаться, делать то, что приводит к плохому настроению.

Еще нельзя давать что-то ценное в долг в этот день. Могут не вернуть.

Что произошло в этот день

524 — Годомар, король Бургундии, победил галлов в битве под Везероном

1768 — гайдамаки, участники Колиивщины, взяли штурмом город Умань, которое обороняли барские конфедераты.

1963 — кардинал Джованни Монтини избран понтификом Римской католической церкви Папой Павлом VI

1971 — раскапывая курган Толстая Могила, украинский археолог Борис Мозолевский открыл знаменитую скифскую пектораль

Кто родился в этот день

1002 — Лев IX, Папа Римский.

1805 — Николай Закревский, украинский историк.

1806 — Жирарден, французский журналист, внебрачный сын генерала графа Александра Жирардена. Был женат на известной писательницей дельфин де Жирарден.

1890 — Петр Франко, украинский писатель, командир авиаотряда УГА (общ. 1941)

1897 — Юрий Кондратюк (Сергей Шаргей), инженер, конструктор, изобретатель, теоретик ракетостроения украинского происхождения.

1900 — Екатерина Грушевская, культуролог, этносоциолог, фольклорист, переводчик, дочь Михаила Грушевского.

1905 — Жан-Поль Сартр, Французская первая писатель, философ.

1935 — Франсуаза Саган, французская писательница († 24 сентября 2004)

1946 — Евгений Федорченко, украинский актер Львовского украинского драмтеатра им. М. Заньковецкой, народный артист Украины

1955 — Мишель Платини, французский футболист, трижды обладатель «Золотого мяча». Президент УЕФА от 2007

1970 — Тарас Чубай, украинский автор-исполнитель, рок-музыкант и композитор

1982 — Уильям, старший сын Чарльза, принца Уэльского и его первой жены, ныне покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II.

Associated Press

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