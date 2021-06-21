Астрологический прогноз на 21 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: из-за мнительности и впечатлительности, которые будут отличать основную массу людей, не стоит ни на кого обижаться и самим обижаться.

Символ дня: сердце, чаша Грааля.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: от активных действий лучше отказаться.

Число дня: 3.

Цвет дня: голубой, бирюзовый.

Камни дня: лазурит, перламутр, розовый жемчуг.

За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.

Слова дня: превалирование духа над материей.

Геометрическая фигура дня: прямоугольник.

Мистика дня: можно – и нужно – медитировать при помощи воды и изучать оккультные науки.

Табу дня: плохой приметой может стать разбитая посуда и пролитая вода.

Какие люди рождаются в этот день: чувствительные, добрые и отзывчивые, готовые открыть свое сердце окружающим. Вырастая, выбирают профессию врачей и священников.

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