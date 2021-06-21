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Астрологічний прогноз на 21 червня

Астрологічний прогноз на 21 червня

Getty Images

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: через помисливість і вразливість, які будуть вирізняти основну масу людей, не варто ні на кого ображатися і самим ображатися.

Символ дня: серце, чаша Грааля.

Стихія дня: дерево.

Енергетика дня: від активних дій краще відмовитися.

Число дня: 3.

Колір дня: блакитний, бірюзовий.

Камені дня: лазурит, перламутр, рожеві перли.

За яку частину тіла відповідає: серцево-судинна система.

Слова дня: превалювання духу над матерією.

Геометрична фігура дня: прямокутник.

Містика дня: можна — і треба — медитувати за допомогою води і вивчати окультні науки.

Табу дня: поганою прикметою можуть стати розбитий посуд і пролита вода.

Які люди народжуються в цей день: чутливі, добрі і чуйні, готові відкрити своє серце оточенню. Виростаючи, обирають професію лікарів і священників.

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