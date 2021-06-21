Астрологічний прогноз на 21 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Прогноз дня: через помисливість і вразливість, які будуть вирізняти основну масу людей, не варто ні на кого ображатися і самим ображатися.
Символ дня: серце, чаша Грааля.
Стихія дня: дерево.
Енергетика дня: від активних дій краще відмовитися.
Число дня: 3.
Колір дня: блакитний, бірюзовий.
Камені дня: лазурит, перламутр, рожеві перли.
За яку частину тіла відповідає: серцево-судинна система.
Слова дня: превалювання духу над матерією.
Геометрична фігура дня: прямокутник.
Містика дня: можна — і треба — медитувати за допомогою води і вивчати окультні науки.
Табу дня: поганою прикметою можуть стати розбитий посуд і пролита вода.
Які люди народжуються в цей день: чутливі, добрі і чуйні, готові відкрити своє серце оточенню. Виростаючи, обирають професію лікарів і священників.
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