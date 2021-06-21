Три знаки, які сьогодні можуть закохатися

День зірки наполегливо рекомендують провести на самоті — так легше буде проаналізувати ситуацію у вашому житті і знайти спосіб її вирішення. Проте вихід "в люди" несподівано може принести нове знайомство і закоханість, яка — з великою часткою ймовірності — призведе до довготривалих і щасливих взаємин.

Сьогодні, 21 червня, закохатися можуть представники всіх знаків зодіаку, але для трьох із них такий сценарій особливо ймовірний.

Телець (21.04 — 21.05)

Тельцям — особливо тим із них, хто весь час думає про своє колишнє кохання, — зірки подарують ще один шанс за другим колом закохатися в ту ж саму людину. Її поява в житті представників знака виявиться наскільки несподіваною, настільки й приємною, ну а вже, як будуть розвиватися події далі, залежить тільки від них. Головне, не поспішати і відмовитися від запальності, від якої вони часто страждають, в іншому разі колишнє кохання може згадати, чому свого часу втекло від Тельців, і — від гріха подалі повторити свою втечу.

Діва (22.08 — 23.09)

Діви — несподівано для самих себе — виявлять, що їм симпатична людина, із якою вони знайомі довгі роки. Подив представників знака буде настільки великим, що вони візьмуть час на роздуми: їм важко буде повірити, що той, кого звикли вважати чимось на зразок меблів, — стоїть собі і особливої уваги не вимагає — викликає в їхній душі таку бурю ні з чим не порівнянних почуттів. Трохи заспокоївшись, вони вирішать, що треба "чітко, ладом, повагом" — якщо немає іншого виходу, — будувати щасливе особисте життя.

Водолій (21.01 — 18.02)

Водолії на власному досвіді зможу переконатися в тому, що кохання з першого погляду — не вигадка авторів жіночих романів і існує насправді. Людину, з якою — з великою часткою ймовірності — вони проведуть все своє подальше життя, вони зустрінуть абсолютно випадково, можливо, навіть просто зіткнуться з нею на вулиці. Але сила тяжіння між цими людьми виявиться настільки сильною, що вони — в буквальному сенсі слова — не зможуть відірватися одне від одного, так що передбачити розвиток їхніх взаємин у майбутньому буде справою нескладною.

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