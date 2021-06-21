Три знака, которые сегодня могут влюбиться 

День звезды настоятельно рекомендуют провести в одиночестве – так легче будет проанализировать сложившуюся в вашей жизни ситуацию и найти способ ее разрешения. Тем не менее выход "в люди" неожиданно может принести новое знакомство и влюбленность, которая – с большой долей вероятности – приведет к долговременным и счастливым отношениям.

Сегодня, 21 июня, влюбиться могут представители всех знаков Зодиака, но для трех из них такой сценарий особенно вероятен.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам – особенно тем из них, кто все время думает о своей былой любви, – звезды подарят еще один шанс по второму кругу влюбиться в того же самого человека. Его появление в жизни представителей знака окажется сколь неожиданным, столь и приятным, ну а уже, как будут развиваться события дальше, зависит только от них. Главное, не торопиться и отказаться от вспыльчивости, от которой они зачастую страдают, в противном случае бывшая любовь может вспомнить, почему в свое время сбежала от Тельцов, и – от греха подальше повторить свой побег.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – неожиданно для самих себя – обнаружат, что им симпатичен человек, с которым они знакомы долге годы. Удивление представителей знака будет столь велико, что они возьмут время на размышление: им трудно будет поверить, что тот, кого привыкли считать чем-то вроде мебели, – стоит себе и особого внимания не требует – вызывает их в душе такую бурю ни с чем не сравнимых чувств. Немного успокоившись, они решат, что нужно "с чувством, с толком, а расстановкой" – коль скоро нет другого выхода, строить счастливую личную жизнь.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи на собственном опыте смогу убедиться в том, что любовь с первого взгляда – не выдумка автором женских романов и существует на самом деле. Человека, с которым – с большой долей вероятности – проведут всю свою последующую жизнь, они встретят совершенно случайно, возможно, даже просто столкнутся с ним на улице. Но сила притяжение между этими людьми окажется настолько сильной, что они – в буквальном смысле слова – не смогут оторваться друг от друга, так что предсказать развитие их отношений в будущем будет делом несложным.

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