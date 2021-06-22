22 июня: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела

Сегодня День скорби и чествования памяти жертв войны

Какой сегодня день

22 июня — День скорби и чествования памяти жертв войны.

День памяти и скорби

В Украине 22 июня — День скорби и чествования памяти жертв войны. В этом день в 1941 году несмотря на тайное соглашение о ненападении (пакт Молотова-Риббентропа 1939 года) и тесное военно-экономическое сотрудничество с СССР нацистская Германия атаковала советские части по всей линии границы от Балтийского до Черного моря. Началась война 1941-1945 годов которая стала составной Второй мировой войны.

Германо-советская война продолжалась с 22 июня 1941 по 8 мая 1945 года. Ее бои стали одними из самых масштабных в военной истории ХХ века.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Кирилл, Иван, Алексей, Мария, Марианна.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

22 июня — православные чтят память Кирилла Александрийского.

Кирилл Александрийский

Святитель Кирилл, известный также как архиепископ Александрийский, был богословом и писателем, активно занимался толкованием Священного писания.



Кирилл длительное время боролся с еретиками и проявлениями язычества в обществе. В течение 32 лет руководил церковью. Святитель умер своей смертью в 444 году, оставив после себя большое количество работ.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

В народе день назвали Кириллов. Считается, что в этот день лето полностью вступает в свои права.

Существовала примета — 22 июня солнце отдает земле всю свою силу.Тому этого дня проводили большое количество обрядов, призванных задобрить солнце и получить богатый урожай.

Приметы:

Муравьи вокруг муравейника собрались — к погожему дню.

Если весь день будет идти дождь — будет много грибов.

Туман утром стелется по воде — к солнечной погоде. Гроза в этот день обещает плохой сбор сена.

Считается, что сон с 21 на 22 июня ничего не предвещает. А вот сновидение, увиденное днем 22 июня, сбудется через 5 лет.

Что нельзя делать в этот день

В этот день не стоит ссориться и ругаться, а еще не следует давать обещаний другим.

Также лучше отложить тяжелый физический труд.

В этот день нужно воздержаться от работ с растениями. Пересадки и посадки неблагоприятные.

Что произошло в этот день

1634 — Рембрандт женился на Саскией ван Эйленбюрх, что с тех пор стала его музой.

1671 — Османская империя объявила войну Речи Посполитой.

1862 — императорскому приказу в Российской империи закрыли воскресные школы.

1889 — Германская империя первой в Европе ввела пенсии по старости.

1933 — лидер коммунистов УССР П. Постышев объявил о массовых арестах среди "буржуазной интеллигенции" Украины.

1940 — в Компьене Французская республика подписала капитуляцию перед Третьим Рейхом (в том же вагоне, в котором в 1918 году подписывала капитуляцию Германская империя).

1941 — Германия напала на СССР, начало Великой Отечественной войны.

1941 — в тюрьмах Львова начались расстрелы заключенных, причастных к ОУН, санкционированные прокурором Львовской области Харитоновым. Общее количество жертв во Львове по оценкам историков колеблется между 2358 и 2752.

1944 — немецкая авиация в ходе массированного авианалета уничтожили 47 американских самолетов на авиабазе в Полтаве.

1960 — после обмена оскорблениями между лидерами произошел официальный разрыв отношений между КПСС и Коммунистической партией Китая.

1973 — в ООН одновременно приняли ГДР и ФРГ.

1984 — в Киеве советская прыгунья в высоту Тамара Быкова установила мировой рекорд — 2 м 5 см.

Кто родился в этот день

1877 — Болеслав Яворский, украинский композитор и музыковед;

1898 — Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель († 1970)

1910 — Джон Хант, выдающийся британский альпинист, руководитель первой успешной экспедиции на высочайшую вершину мира Эверест (29 мая 1953 г.).

1964 — Дэн Браун, американский писатель, журналист, музыкант

1964 — Абэ Хироси, японский актер

1979 — Роман Зозуля, украинский гимнаст, вице-чемпион Олимпиады-2000

1981 — Сергей Притула, украинский телеведущий, актер

УНИАН

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