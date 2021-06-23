23 июня: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела

23 июня — Международный день вдов, День государственной службы ООН, Международный Олимпийский день.

Какой сегодня день

23 июня — Международный день вдов, День государственной службы ООН, Международный Олимпийский день, Международный день женщин в инженерии, День государственной службы.

Международный день вдов

Впервые Международный день вдов в мире отметили в 2011 году. По данным ООН, на сегодняшний день в мире насчитывается около 250 млн вдов, из них 115 млн живут в бедности. Очень много вдов проживает в странах, где продолжаются вооруженные конфликты. Потеряв мужа, они вынуждены растить детей в одиночку. Есть государства, где вдовы не имеют доступа к наследству, лишены права на занятость, не могут считаться полноценными членами общества.



Генсек ООН Пан Ги Мун призвал правительства государств уделять особое внимание вдовам и их детям. Цель дня — повышение осведомленности общества о положении вдов и их детей.

Для Украины, из-за войны на востоке страны, Международный день вдов тоже является чрезвычайно актуальным, ведь многие украинки стали вдовами, потеряв мужчин, кормильцев, родителей своих детей.

День государственной службы ООН и день Государственной службы Украины

День государственной службы ООН провозглашен на 57 сессии в честь взноса государственной службы в процесс развития. Его цель повысить значение государственной службы в жизни общества, а также ориентировать жизненные интересы молодежи в направлении принятия решений по карьеры государственного служащего.

В этот же день отмечается и День Государственной службы в Украине, установленный Указом Президента от 4 апреля 2003 года.

Международный Олимпийский день

В июне 1894 года в Париже состоялся международный конгресс по проблемам физического воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. 23 июня докладывал энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. В своем докладе он представил собственные разработки организационных основ олимпийских игр.

Именно тогда был создан Международный олимпийский комитет. Пост генерального секретаря МОК занял Пьер де Кубертен. Конгресс принял решение о проведении Игр I Олимпиады в 1896 году в Греции.

Associated Press

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Ванда, Зенон, Иосиф, Александр, Антонина, Василий, Иван, Тимофей, Феофан.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

23 июня — православные чтят память преподобного Силуана Печерского, священномученика Тимофея.

Преподобный Силуан Печерский

Силуан схимник Печерский (13 — 14 века, Киев) — православный святой, схимонах Печерского монастыря. Преподобный. Был ревностным хранителем чистоты душевной и телесной и за свое благочесно жизни прп. Силуан получил от Бога дар прозорливости и чудотворения.

Его мощи покоятся в Дальних пещерах. Данные антропологiчних исследований указывают, что преподобный Силуан умер в возрасте 30-35 лет. Рост святого составлял около 173 см.

Священномученик Тимофей

Священномученик Тимофей, епископ Прусский (Вифиния), за чистоту и святость жизни получил от Господа дар чудотворения. Обратил к вере Христовой немало язычников. Император Юлиан Отступник (361 — 363), услышав о святом Тимофея, бросил его в тюрьму.

Юлиан вновь запретил ему учить о имени Иисуса Христа, но святой безбоязненно продолжал распространять христианскую веру. Тогда император приказал обезглавить святого. Впоследствии святые мощи епископа были перенесены в Константинополь.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

В древности 23 июня считали тяжелым днем, мол, в этот день по земле начинают бродить призраки. Несчастье на Тимофея обещали одет наизнанку одежду, треснувшее коромысло, разбитое зеркало, колесо отвалилось от телеги.

23 июня, точно можно отправляться к водоемам. Крестьяне 23 июня повсеместно топили баню и заготавливали веники на весь год.

Приметы:

Во время грозы белые облака идут перед синими — будет град.

Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди.

Пауков не видно — к перемене погоды.

Если в этот день по полю стаями бегали мыши — это обещало голодный год.

Если вороны стаей летели через леса — это означало, что будет болезненный год.

Что нельзя делать в этот день

Сон с 22 на 23 июня пустой. А вот сновидению, увиденному днем 23 июня, следует придать значение. Если сон хороший, то исполнится через две недели, плохой — через год. Никому не рассказывайте о том, что вам приснилось.

В этот день нельзя надевать одежду наизнанку. Это приведет к несчастьям.

Что произошло в этот день

1868 — Кристофер Шоулз из штата Висконсин получил патент на печатную машинку

1917 — II-м Всеукраинском военном съезде в Киеве был провозглашен I Универсал Украинской Центральной Рады

1941 — началось крупнейшее в истории танковое сражение — между немецкими и советскими войсками в районе Луцк-Ровно-Дубно-Броды (завершилось 29 июня)

1987 — Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом — 6 м 3 см

Фото: googleusercontent.com

1990 — началось возвращение крымских татар на Родину

2001 — начался трехдневный официальный визит папы римского Иоанна Павла II в Украину

2016 — в Великобритании состоялся референдум о членстве Великобритании в ЕС.

Кто родился в этот день

1763 — Жозефина Богарне, императрица Франции (1803-1807), первая жена Наполеона Бонапарта

1874 — Богдан Боднарский, украинский книговед, библиограф.

1889 — Анна Ахматова (Горенко), русская поэтесса украинского происхождения;

1894 — Эдуард VIII, король Великобритании с 20 января по 10 декабря 1936;

1931 — Григорий Кохан, украинский кинорежиссер, сценарист. Автор киноленты об УПА "Казненные рассветы" (1995).

1972 — Зинедин Зидан, французский футболист, чемпион мира 1998 года;

1976 — Патрик Виейра, французский футболист, чемпион мира 1998 года;

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