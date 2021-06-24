24 июня: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела

24 июня: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела

24 июня отмечают несколько праздников. Также, этот день запомнился интересными событиями и днями рождения известных людей.

Что празднуют в этот день

24 июня — День бассейна, День "отпусти", День феи, День банала.

Международный день феи

Феи к нам пришли с кельтского и германского фольклора. Эти волшебные существа могут как наказать кого-то, так и подарить определенные блага.

Неизвестно, кто придумал День феи, но его полюбили во Франции, Германии, Великобритании, Ирландии и других странах. 24 июня в городах Европы проводят фестивали с костюмами и сценками из сказок.

Фото: broomfielddentists.com

Кто сегодня отмечает именины

День ангела (именины) сегодня празднуют: Мария, Киндий, Ефрем, Иван, Варфоломей, Варнава и Василий.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

24 июня — православные чтят память апостолов Варфоломея и Варнавы, Иконы Божьей матери "Достойно есть".

Апостол Варфоломей — один из двенадцати апостолов Христовых. Он проповедовал на Востоке — в Индии и Армении. В Индии апостол перевел на индийский язык Евангелие от Матфея, а в Армении исцелил дочь царскую, отказавшись от оплаты, через что крестились и царь, и вельможи, и народ его. Однако, в первоначальной Албании (ныне Азербайджан) языческие жрецы распяли Варфоломея, затем сняли кожу и отсекли ему голову. Его мощи находятся в Риме.

Святой Апостол Варнава после Святой Пятидесятницы продал все имущество свое и положил деньги в ноги апостолам. Он проповедовал на территории Римской империи, принял мученическую кончину свою в городе Саламине от камней иудеев, которые пытались еще и сжечь тело. Когда в середине 5-го века после Рождества Христова нашли его мощи, то на груди лежало переписанное им самим Евангелие от Матфея.

Приметы и традиции

Считалось, что в этот день нельзя рвать траву, и вообще сидеть или лежать на ней, потому что на Варфоломея по ней катается нечистая сила. Люди верили, что если 24 июня бодрствовать до самого рассвета, то можно услышать пение эльфов, что было очень хорошим знаком.

В этот день было принято плести венки, используя девять различных цветов. После того, как венок надевали, по примете нельзя было говорить. Девушка 24 июня ложилась спать с этим венком, ожидая увидеть во сне своего суженого.

Этот праздник также знаменовал собой день летнего равноденствия. Жгли 24 июня костры по вечерам, а потом прыгали через них, взявшись за руки, танцевали, пели, общались между собой. 24 июня было принято купание в реках и озерах, также ходили париться в баню. Но было принято заготавливать веники заранее, поскольку считали, что после Ивана Купала веник не возьмем целебной силой.

Расцвела акация — год будет урожайным.

Вечер мрачный, то на следующий день будет дождливо.

Если ночь на 24 июня будет довольно теплой, то можно рассчитывать на хороший урожай.

Долгое туман — к большому количеству грибов.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя ругаться, ссориться и желать кому-то зла

Нельзя давать в долг, а также самому просить у кого-то деньги;

Нельзя пить алкоголь и есть жирную и вредную пищу.

24 июня в истории

1812 — армия Наполеона, крупнейшая военная сила Европы, насчитывала до 600 000 воинов, пересекла реку Неман и вступила на территорию Российской империи

1894 — на конгрессе в Париже, созванном по инициативе барона Пьера де Кубертена, принято решение о создании Международного Олимпийского комитета и проведения раз в четыре года Олимпийских игр

1901 — в Париже в галерее на улице Лафитт открылась первая выставка Пабло Пикассо.

1917 — в Киеве на полностью заполненной Софиевский площади Владимир Винниченко зачитал текст I Универсала Центральной Рады, принятый накануне

1941 — в трех тюрьмах Львова расстреляли 2072 лица "с целью ускоренного разгрузки тюрем Львовской области от контрреволюционного, уголовно-политического элемента".

1941 — начались подготовленные членами ОУН (б) выступления местного населения во Львове, Луцке, Перемышле, Мостисском, Городокском, Рудковском, Бибрском, Жовковском и Яворивском районах Львовской области и Самборском Дрогобычской области. К вечеру того же дня повстанцы захватили городок Иву — райцентр Ровенской области и "перестреляли 50 энкаведистов и милиционеров".

1947 — впервые официально сообщили о НЛО

1948 — по приказу Сталина СССР начал блокаду Западного сектора Берлина, в котором проживало более 2,5 млн человек

1982 — Жан-Лу Кретьен стал первым французским космонавтом: он улетел в космос на советском "Союзе-Т6".

2011 — в Печерском районном суде Киева начался суд над Юлией Тимошенко по делу о заключении газового контракта с Россией в 2009 году

Кто из знаменитостей родился в этот день

1860 — Феофил Яновский, украинский терапевт и филантроп

1897 — Иван Грозный-Лютенко (Гонта), украинский военный и общественный деятель, меценат, старшина Запорожской дивизии, повстанческий атаман Холодного Яра (1919-1922)

1914 — Мирослав Любачевский, верховный архиепископ Львовский, глава Украинской Греко-Католической Церкви (1984-2000 гг)

1932 — Дэвид Мактаггарт, основатель организации "Гринпис"

1974 — Микитенко Ольга Леонтьевна, украинская певица (сопрано) Заслуженная артистка Украины.

1981 — Руслан Мезенцев, украинский гимнаст, вице-чемпион Олимпийских игр (2000)

1987 — Лионель Месси, игрок сборной Аргентины по футболу, лучший футболист мира 2009-2012, 2015, 2019

1988 — Павел Чайка, военнослужащий Вооруженных сил Украины, лейтенант, полный кавалер ордена "За мужество".

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