25 июня: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела

25 июня: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела

В этот день свой профессиональный праздник отмечают моряки.

Какой сегодня день

25 июня — День моряка, Всемирный день витилиго, День цветного ТВ, День таможенника Украины.

День моряка

День моряка празднуют те, кто выбирает море вместо суши, кого манит романтика океанов, в чьей крови морская соль, кому подвластны морские просторы. Решение о праздновании этого дня приняли в 2010 году, тогда государства-члены Международной морской организации, входящей в состав ООН, подписали соответствующую резолюцию.

Во всем мире более полутора миллионов человек связали свою профессию с морской стихией. Украинский среди них около 70 тысяч, они на шестом месте по численности среди моряков, работающих на глобальном рынке.

Всемирный день витилиго

25 июня ежегодно с 2011 отмечается Всемирный день витилиго. Дата выбрана не случайно, ведь именно 25 июня родился известный поп-певец Майкл Джексон, который также болел этой болезнью.

Витилиго — хроническое заболевание кожи, при котором наблюдается депигментация на коже в виде светлых пятен. Никакого физического дискомфорта при этой болезни не наблюдается. На сегодня витилиго не вылечивается.

День таможенника Украины

День таможенника Украины — государственный праздник в Украине, который отмечается ежегодно 25 июня, начиная с 2020 года. Оно было основано 2020 года. Соответствующее решение президента Украины согласовал Кабмин 18 июня 2020, установив празднование Дня таможенника на 25 июня.

Ранее, с 1991 по 2013 год в Украине также 25 июня отмечалось другой праздник, связанный с таможней — День таможенной службы Украины.

Государственная фискальная служба Украины

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Аркадий, Арсений, Евгений, Орест, Анастасия.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

25 июня — преподобного Онуфрия Великого.

Онуфрий Великий

Святой Онуфрий Великий — египетский ранне-христианский святой и отшельник, один из Отцов Церкви. Жил в египетской пустыне в IV в. Был одним из отцов отшельников, которые имели глубокое влияние на восточную духовность в 4-5-м веках.

Он так любил Иисуса, хотел причащаться в пустыне ежедневно. Господь совершил чудо Своему верному слуге: два ангела ежедневно приносили Онуфрия святое Причастие в его пещеру, где он строго постился и молился до своей смерти.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

В прошлые времена было принято сеять в этот день до обеда какое-нибудь белое зерно, а после обеда — черное (гречку). Выполнение этого правила гарантировало успех.

Это было начало сенокоса, и крестьяне отправлялись в поле.

Приметы:

Многие росы — примета того, что будет хороший урожай.

Картофель и брусника начали цвести — пришло время сенокоса.

Если дождь в этот день падает маленькими каплями — будет идти долго.

25 июня рождаются очень практичные люди. В них присутствует достаточное количество обаяния, но в то же время человек, рожденный 25 июня, является замкнутой и не всегда способной проявить свои способности.

Что нельзя делать в этот дня

Нельзя в этот день выносить мусор и грязь из дома.

Не желательно сегодня ссориться и сердиться на родных.

Не стоит сегодня занимать деньги, ведь их могут не отдать.

Нельзя ложиться раньше полуночи, иначе планы и мечты так и не реализуются.

Беременным женщинам 25 июня запрещается позволять гладить свой живот. Считается, что ребенок родится очень доверчивой, а это может сильно навредить в жизни.

В этот день не стоит выносить сор из избы, ведь можно вынести благополучия из дома. Также желательно сегодня ссориться и сердиться, ведь это не доведет до добра.

Что произошло в этот день

1783 — французский химик Антуан Лоран Лавуазье сообщил на заседании Парижской академии наук, что вода — это соединение водорода и кислорода.

1863 — сегун Токугава Иемоти приказал изгнать из Японии всех иностранцев.

1939 — во Львове состоялись последние сборы Научного общества имени Шевченко. С приходом большевиков в сентябре НОШ прекратило свою деятельность, а в начале следующего года Общество и все связанные с ним учреждения ликвидированы.

1950 — армия Северной Кореи напала на Южную Корею. Началась Корейская война.

1957 — создали игрушку "летающая тарелка".

1991 — Словения и Хорватия провозгласили независимость от Югославии.

1991 — принят Закон Украины "О таможенном деле в Украине".

Кто родился в этот день

1886 — Иван Крипьякевич, украинский историк, академик, профессор Львовского университета.

1903 — Джордж Оруэлл, английский писатель.

1907 — Арсений Александрович Тарковский, поэт и переводчик с восточных языков.

1907 — Зинаида Хрукалова, украинская драматическая актриса.

1922 — Петр Угляренко, украинский писатель.

1954 — Ярослава Король, украинская художница.

1981 — Симон Амман, швейцарский прыгун на лыжах с трамплина.

1991 — Кирилл Готовец, белорусский хоккеист.

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