Астрологический прогноз на 25 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: нельзя давать волю негативным качествам человеческой натуры – злобе, зависти, жадности, ненависти, ни одно из них не останется безнаказанным.
Символ дня: голубь.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день располагает к отдыху.
Число дня: 7.
Цвет дня: оранжевый, терракотовый, коралловый, шоколадный.
Камни дня: турмалин, чароит, жемчуг.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Слова дня: завершение серьезного процесса или проекта.
Геометрическая фигура дня: круг.
Мистика дня: можно – и нужно – очищать окружающее пространство силой воды, огня или ладана.
Табу дня: желательно ограничить общение с окружающими людьми, особенно теми, кто обладает репутацией токсичных.
Какие люди рождаются в этот день: рожденные в этот день люди склонны к пониманию и всепрощению, они с оптимизмом смотрят на мир и являются душой любой компании, в которой оказываются. Как правило, выбирают профессию психологов, врачей, адвокатов и священников.
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