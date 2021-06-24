Гороскоп на 25 июня для всех знаков Зодиака: день отдыха и релакса

Гороскоп на 25 июня для всех знаков Зодиака: день отдыха и релакса

Один из самых гармоничных и легких дней лунного месяца, располагающий к отдыху и релаксу.

Лучше всего в это время расслабиться и предаться любимым занятиям – почитать книги, послушать музыку, но, коль скоро такой режим недоступен, необходимо работать спокойно, без суеты и спешки. Не стоит впадать в крайности, выяснять отношения и конфликтовать – впрочем, как и в любой другой день.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 25 июня для Овнов

Постарайтесь никого не обижать, даже если вам покажется, что человек заслуживает резкого к себе отношения – возникший вследствие этого конфликт может принести вам серьезные неприятности.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 25 июня для Тельцов

Профессиональные обязанности необходимо выполнять спокойно и без спешки, в противном случае велик риск серьезной ошибки, которая поставит под удар весь проект – постарайтесь сразу же ее исправить.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 25 июня для Близнецов

Энергию, в которой сегодня не будет недостатка, нежелательно тратить на мелочи, которые не стоят и минуты вашего внимания – лучше поставить перед собой серьезную цель и сосредоточиться на ее достижении.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 25 июня для Раков

К совету, который даст вам в этот день близкий человек, необходимо прислушаться: в нем будет содержаться серьезный смысл, поэтому он вполне может стать руководством к действию.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 25 июня для Львов

Не стоит высокомерно относиться к окружающим вас людям: во-первых, они этого не заслужили, а во-вторых, могут отплатить вам той же монетой, что будет крайне неприятно для вас.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 25 июня для Дев

День не подходит для принятия важных жизненных и профессиональных решений – с большой долей вероятности они окажутся ошибочными, поэтому лучше перенести этот процесс на другой день.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 25 июня для Весов

Нежелательно хвататься за несколько дел сразу – ни одно из них не удастся довести до конца, поэтому нужно выбрать один – наиболее важный – проект и сделать упор именно на него.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 25 июня для Скорпионов

Сделав работу над совершенными в последнее время ошибками, вы сможете сделать важные выводы о том, чего не стоит делать впредь, и начать жизнь, как говорится, с чистого листа.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 25 июня для Стрельцов

От активных действий и спешки сегодня лучше отказаться – как известно, всюду успевает только тот, кто никуда не торопится, поэтому вам рекомендуется заниматься делами спокойно и размеренно.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 25 июня для Козерогов

Решение профессиональных вопросов желательно перенести на другой день – сегодня они все равно успехом не увенчаются, так что лучше сосредоточиться на своем любимом занятии.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 25 июня для Водолеев

В документы, подписанные сегодня, может вкрасться досадная ошибка, которая перевернет смысл контента с ног на голову – оформление важных сделок и подписание договоров лучше перенести на другое время.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 25 июня для Рыб

Не стоит легкомысленно растрачивать энергию, которую отпустят вам звезды в это время, она может очень быстро иссякнуть, поэтому заниматься стоит только самыми важными делами, без которых нельзя обойтись.

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